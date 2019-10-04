В материалах из дома Саутиевой нет экстремизма - юристы

Защита ингушской активистки Зарифы Саутиевой ознакомилас с заключением лингвистической экспертизы материалов газет "Общественная трибуна Ингушетии", изъятых у нее в доме при обыске 3 апреля. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на ее адвоката Билана Дзугаева.

"Экспертиза установила, что каких-либо призывов к экстремизму в указанных газетах нет. В ходе обыска были изъяты два номера этой газеты, а также блокноты, книги, оргтехника, в частности телефоны ее племянников. Материалы направлены экспертам, которые проверяют их на наличие запрещенных призывов к экстремизму", – рассказал юрист.

Защита подавала ходатайство о возвращении изъятых в ходе обыска вещей. "Если изъятое не признано вещественным доказательством, то его должны вернуть (либо дать объяснения). Но нам пока ничего не ответили", – добавил Дзугаев.

Напомним, что Саутиеву задержали 12 июля на территории Северной Осетии. Против нее возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.