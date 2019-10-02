В Северном Казахстане археологи нашли мавзолей ордынских времен



В Северо-Казахстанской области археологи в ходе сезонных раскопок нашли поселение XIV века. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя учебно-научного центра археологии, доцента Северо-Казахстанского Госуниверситета Анатолия Плешакова.

«Впервые на территории Северо-Казахстанской области, в Уалихановском районе раскопано поселение XIV века, времен Золотой Орды. Раскопан угол мавзолея с огромным куполом. Это инженерное сооружение строили по специальным расчетам», — рассказал Плешаков.

По словам ученого, возле мавзолея найдены древние захоронения, которые пока не стали вскрывать. Скорее всего это сделают в следующем году, когда Казахстан будет отмечать 750-летие Золотой Орды.

Как, в свою очередь, сообщил «КазИнформу» руководитель археологической группы Тимур Смагулов, в одном из захоронений была найдена золотая серьга. «Она великолепно сохранилась. Видны вставки из бирюзы, еще какого-то минерала, возможно, хрусталя. Это прекрасный образец ювелирного искусства того времени», — добавил он.

Древнее поселение обнаружили недалеко от границы с Павлодарской областью, где несколько лет назад археологи уже находили руины мавзолея времен Золотой Орды.