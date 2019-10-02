Российский суд приговорил крымскотатарского блоггера к двум с половиной годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданскому журналисту и блогеру из аннексированного Крыма Нариману Мемедеминову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Российский суд присудил Мемедеминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Прокуратура же и вовсе требовала назначить ему шесть лет колонии.

В центре Киева 1 октября в поддержку Мемедеминова вышли журналисты и правозащитники.

Накануне Нариман Мемедеминов выступил с последним словом, где назвал "шаблонным" судопроизводство и право в России, а также призвал журналистов продолжать проводить работу по информированию о ситуации в Крыму и судебных процессах над жителями полуострова.

Напомним, что Нариман Мемедеминов это крымскотатарский блогер и гражданский журналист. Его задержали и поместили в СИЗО в конце марта 2018 года. Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 гг. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами придерживаться норм ислама и мнениями о российских государственных праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и другим.