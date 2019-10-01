Что общего у Марин Ле Пен и руководства Башкортостана?

(На фото - Андрей Назаров и Марин Ле Пен)

На днях вице-премьер правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, имеющий репутацию особенно приближенного к ее главе лица, немало удивил общественность новостью о предстоящем визите в республику лидера французской ультраправой партии "Национальное Объединение" (бывший Национальный Фронт) Марин Ле Пен.

Назаров, курирующий в правительстве экономический блок, представил дело так, как будто бы визит Ле Пен поможет привлечь в экономику Башкортостана европейские инвестиции. Однако дело в том, что в отличие от Назарова Марин Ле Пен не только не занимает никаких должностей во французском правительстве, но несмотря на свою популярность у немалой части избирателей в целом считается во Франции фигурой одиозной. И едва ли найдется хоть один серьезный представитель французского бизнеса, который захочет связать с ней свое имя, тем более, ради того, чтобы инвестировать в экономику Башкортостана - при всем уважении к последнему.

В чем же тогда смысл такого приглашения? В имитации активности на европейском направлении? Это вполне правдоподобная версия, ведь это в стиле российских чиновников, которые в условиях отчуждения от них серьезных европейских кругов ради самоутверждения готовы брать на содержание весьма сомнительных персонажей вроде стареющего алкоголика Жерара Депардье или экстремистки Марин Ле Пен.

Однако у этого приглашения есть еще один аспект. Помимо того, что Ле Пен является большим "другом России", это еще и политик с вполне конкретными убеждениями - антииммигрантскими, националистическими и исламофобскими, которые и определяют отношение к ней во всем мире.

Так какое же послание миру делает руководство Башкортостана, приглашая в республику такого политика?

Что оно обеспокоено проблемой массовой и нелегальной иммиграции? Но насколько известно, для республики она неактуальна - напротив, у нее отрицательное сальдо миграционного обмена с соседними субъектами "РФ".

Или, может быть, что оно поддерживает идеи национализма коренных народов? Но это плохо вяжется с тем, что ведущий представитель башкирского национализма Айрат Дильмухаметов уже в четвертый раз отправлен за решетку как раз за пропаганду своих идей, а самая массовая башкирская национальная организация "Башкорт" подвергается давлению.

Поэтому остается только одно обоснование идейной близости руководства Башкортостана и Марин Ле Пен - их исламофобия. Это, конечно, всего лишь версия, но вполне правдоподобная, учитывая то, что дети главы республики Радия Хабирова, который называет себя мусульманином, каким-то образом оказались христианами, чем он щеголяет перед журналистами (https://golosislama.com/news.php?id=35262).

А других объяснений, зачем в рамках предстоящего визита в Россию Ле Пен, выступающей за запрет ношения во Франции хиджабов и халяльной мясной продукции, везти ее именно в республику с мусульманским большинством в голову как-то не приходит...