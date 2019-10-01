Премию Вацлава Гавела дали уйгурскому активисту Ильхаму Тохти

Премия Вацлава Гавела в области прав человека вручена в этом году уйгурскому активисту Ильхаму Тохти и организации Youth Initiative for Human Rights. Об этом говорится на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая является соучредителем награды.

Тохти является известным экономистом, который последовательно критикует власти КНР за репрессивную политику в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в призывах к отделению СУАР. Сам ученый настаивает, что он лишь призывал выполнять закон КНР о праве на этническую автономию. Награду за Тохти получил представитель уйгурского сообщества в ЕС Анвар Джан.

Организация Youth Initiative for Human Rights занимается мониторингом ситуации с соблюдением прав человека на территории бывшей Югославии.

К слову, одним из номинантов на премию Вацлава Гавела был таджикский адвокат Бурузгмехр Ёров. На церемонии вручения премии в Страсбурге его брату Джамшеду был вручен соответствующий диплом. Ёров стал первым таджикистанцем, номинированным на эту престижную награду.

Бузургмехр Ёров был арестован 28 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и подделке документов — через несколько дней после того, как встал на защиту членов позже запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения и возглавил Общественный комитет по предотвращению и пресечению незаконного задержания, ареста, обыска и заключения. Ёров был осужден на 28 лет лишения свободы, подвергался избиениям в СИЗО.

18 сентября ему была присуждена первая международная премия имени Файзинисо Вохидовой, учрежденная Ассоциацией мигрантов Центральной Азии в Европе. Награда получила имя правозащитницы, которая открыто выступала в поддержку политзаключенных в Таджикистане. Она скончалась в январе 2019 года.