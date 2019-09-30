Томас Кук: туризм и восход Британской империи на Ближнем Востоке

Британская туристическая компания Thomas Cook рухнула на прошлой неделе из-за финансового краха, опустив занавес над 178-летней компанией, которая произвела революцию в массовом туризме 19-го века в эпоху зарождающейся глобализации.

Но, несмотря на то, что в настоящее время компания является синонимом доступных путевок, когда-то эта фирма была в авангарде британской имперской экспансии на Ближний Восток.

Продукт индустриальной революции, массовый туризм, воспользовался появлением пароходов и паровозов, железных дорог и усовершенствованных технологий связи в середине 19 века.

На пике Британской империи, в течение золотого «имперского века» с 1815 по 1914 год, Британия контролировала жизни около 400 миллионов колониальных подданных и до 20 процентов территорий мира.

Томас Кук, 32-летний бывший баптистский проповедник, организовал свой первый тур по железной дороге в 1841 году, переправив участников викторианского Движения за воздержание, христианской антиалкогольной группы, на предвыборный митинг.

Изначально используя силу железной дороги для мобилизации религиозного движения, посвященного социальным реформам, его видение вскоре превратилось в отечественное предприятие коммерческих поездок по всей Британии.

По мере того как влияние Запада распространялось по всему миру благодаря имперским завоеваниям, компания воспользовалась преимуществом создания колоний и протекторатов, став полуофициальным институтом империи, который способствовал перемещению туристов, торговцев, миссионеров и армий по всему миру.

Массовый туризм на Ближнем Востоке

После первоначальных внутренних успехов, включая привлечение 150 000 путешественников из сельской Англии в Лондон на Великую выставку 1851 года, Томас Кук привез свою первую группу туристов в Египет и Палестину в 1869 году.

Кук, как сообщается, присутствовал на открытии Суэцкого канала в конце того же года, проекта, который предоставил Великобритании более короткие морские пути в ее империю, прежде всего Индию, и закрепил Ближний Восток в качестве главного центра британского имперского интереса.

«Туристы были частью растущего числа жителей Запада - миссионеров, учителей, торговцев, разработчиков, банкиров, мессианских мечтателей и строителей империй, - которые приезжали каждый год в Иерусалим, Каир и другие города восточного Средиземноморья», - историк Ф. Роберт Хантер написал в журнале ближневосточных исследований в 2004 году.

«Туристическое предприятие сопровождало британские армии в Египет и Судан в 1880-х и 1890-х годах. Туризм был неотделим от завоевания Западом Ближнего Востока».

После открытия Суэцкого канала компания Кука вскоре открыла туристические офисы в Каире в 1872 году, два палестинских офиса в Яффо и Иерусалиме в 1874 году и другие в Алжире, Хартуме, Тунисе и Константинополе / Стамбуле.

Древние руины и библейские места в таких турах включали иерусалимский храм Воскресения Христо́ва, мечеть Омейядов в Дамаске, Пальмиру в восточной Сирии и Петру в Иордании.

Компания Cook & Son также позже заново открыла международную туристическую торговлю в Египте через транзитную службу Нила.

В то время как религиозные маршруты путешествий уже давно были проложены на Ближнем Востоке, Кук стал инициатором создания массового туризма для европейских средних классов, у большинства представителей которых не было опыта поездок за границу.

Однако появление массового туризма вскоре совпало с военной и политической экспансией Запада на Ближнем Востоке и за его пределами.

В 1880-х годах Cook & Son открыла офисы в Калькутте, Бомбее и Кейптауне. Фирма предоставляла банковские услуги британским солдатам, организовывала поездки в Индию для британских туристов и даже получала приглашения для перевозки британских знаменитостей и индийских принцев на юбилей королевы Виктории в 1897 году.

Такая деятельность принесла Cook & Son прозвище «имперский турперевозчик».

Распространение массового туризма на Ближний Восток вскоре нашло отражение в популярной западной культуре, когда «Восток» стал экзотическим фоном в британской литературе, особенно в работах Агаты Кристи, в таких романах, как «Смерть на Ниле» (1937) и «Убийство в Месопотамии» (1936).

Европейские художники также создали экзотические изображения гаремов, пашей и сельских пейзажей в том, создав то, что стало известно как ориентальное искусство.

Но это «открытие» Ближнего Востока, прежде всего Леванта, через европейский массовый туризм и его размножение через древние исторические места в туристических брошюрах, часто усиливало легитимность колониального правления.

Например, в одном из информационных бюллетеней Томаса Кука 19-го века была статья «Франция в Алжире: алжирская историю любви» в то время, когда страна находилась под жестоким французским колониальным контролем.

Компания «Томас Кук и сын», которой в настоящее время руководил Джон Мейсон Кук, была также завербована османским правительством для организации поездки кайзера Вильгельма II в Палестину в 1898 году, что было частью германских имперских замыслов, чтобы поддержать падающую Османскую империю.



Хадж в эпоху империи



В 1880-х компания предложила один из самых ранних туристических пакетов, хотя и в маловероятном месте.

Считается, что Британская империя управляла более чем половиной мусульманского населения мира на пике своего роста, и все большее число людей начинает паломничество в хадж в современную Саудовскую Аравию.

Изучение отношений Британии с хаджем в эпоху империи, проведенное Джоном Слайтом, показывает, что паломничество было серьезной проблемой для властей, поскольку его эффективное управление рассматривалось как инструмент, с помощью которого можно успокоить мусульманских колониальных подданных.

«Мы являемся величайшей мусульманской державой в мире. Наш долг - изучать политику, которая соответствует духу мусульман», - заметил Уинстон Черчилль в записке 1920 года для британского кабинета, согласно Слайту.

Значительные вспышки холеры заставили британские власти контролировать массовые поездки паломников, когда компания Кука была вызвана правительством в 1886 году и получила контракт, который представлял собой монополию на организацию поездок на поезде и на кораблях, и другую логистику для мусульман в Индии, чтобы совершить хадж.

«Это было одно из самых значительных непреднамеренных последствий британского правления над большей частью исламского мира», - пишет Слайт. «Британия в конечном итоге способствовала паломничеству, пытаясь добиться легитимности среди своих мусульманских подданных».

Непреднамеренным следствием британского управления паломничеством стало то, что некоторые британцы, в том числе выдающийся викторианский исследователь Ричард Бертон, отправились в Мекку и приняли Ислам.

Британское управление паломничеством в конечном итоге было недолгим, так как конкурирующие мусульманские судоходные компании восстановили контроль над маршрутами.

Компания Кука стала на короткое время государственной собственностью, поскольку она помогала британским военным усилиям в 20-м веке, прежде чем снова стать частным предприятием.

Но на прошлой неделе, спустя десятилетия после окончания колониального правления, компания Thomas Cook рухнула в одночасье, резко оборвав свое наследие на Ближнем Востоке.

Распад компании нанесет серьезный ущерб хрупким туристическим отраслям в Турции, Тунисе и Египте, которые недавно стали свидетелями возвращения туристов после экстремистских нападений и политической нестабильности.

Во всех трех странах европейские туристы, отдыхающие на морских курортах по путевкам, были основным источником дохода.

Так же, как стремительный взлет Томаса Кука был связан с глобальным расширением Британии, его внезапный упадок, похоже, связан с уменьшающимся влиянием направленной внутрь себя Британии после-Брекзита.