В Египете арестовано уже около 1300 человек в связи с недавними протестами

С пятницы по меньшей мере уже 1300 египтян были задержаны в рамках подавления Каиром протестов против правления президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси.

Аресты были направлены против известных оппозиционных голосов и членов партий, включая журналиста и бывшего главу конституционной партии Халеда Дауда в среду.

Во вторник вечером египетские силы безопасности арестовали Хазема Хосни, видного профессора политологии в Каирском университете, в его доме в Гизе.

Хосни ранее выступал в качестве советника Сами Аннана, бывшего генерала, который был задержан египетскими военными в 2018 году всего через несколько дней после объявления о своем намерении выступить против Сиси на президентских выборах того года.

Семья другого политолога, Хасана Нафаа, говорит, что они также опасаются его ареста, поскольку с ним была потеряна связь за несколько часов до ареста Хосни.

Оба профессора высказались в поддержку протестов в социальных сетях в последние дни.

Комитет защиты Хосни в среду призвал освободить профессора, сославшись на его плохое здоровье.

Хосни является одним из нескольких видных деятелей оппозиции, задержанных в последние дни, когда режим Сиси пытается подавить инакомыслие.

По меньшей мере 16 членов оппозиционной Партии независимости были арестованы во вторник.

Ранее партия уже публично призвала египтян принять участие в акциях протеста, которые вспыхнули в пятницу на прошлой неделе в столице Каире и других городах.

Также были задержаны заместители глав Коммунистической партии и Партии достоинства.

Сообщается, что в Каире началось отключение интернета, нацеленное на сайты социальных сетей, что ограничивает информацию, доступную для журналистов за пределами страны, однако распространение арестов в провинциях по всему Египту указывает на то, что акции протеста также имели место за пределами крупных городов.

По сообщениям, тысячи демонстрантов вышли на улицы в пятницу и субботу в рамках беспрецедентной волны инакомыслия, которое ранее выражалось лишь в интернете, вызванной обвинениями в коррупции в правительстве и армии Сиси.

Всего, по данным египетского Центра экономических и социальных прав, с момента начала протестов было задержано около 1300 человек.

Более 300 задержанных предстали перед судом, и все они были приговорены к 15 дням тюремного заключения, каждый из которых был допрошен на предмет участия в демонстрациях.

Среди обвиняемых во вторник была отмеченная наградами правозащитница Махинур аль-Масри, которую арестовали в воскресенье после участия в защите нескольких арестованных во время демонстраций.

Другим предъявили дополнительные обвинения, в том числе членство в террористической группе - вероятно, ссылка на Братьем-мусульман*, которых египетские государственные СМИ обвиняют в оказании влияния на протестующих.

Судебные источники также сообщают, что более 350 заключенных были освобождены без предъявления обвинений в последние дни, но еще сотни должны будут предстать перед судом.

Между тем поступили сведения, что Сиси приказал, чтобы прокуроры из других департаментов подключились к работе в Верховном суде государственной безопасности. Аналитики считают это сигналом к более широкой компании арестов.

Зато сам Сиси сейчас обедает с Трампом и другими лидерами - без единого слова осуждения с их стороны.

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