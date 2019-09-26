Эрдоган отказался сидеть за одним столом с «любимым диктатором» Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник отклонил предложение присоединиться к своему американскому коллеге Дональду Трампу за ланчем, потому что тот сидел рядом с египтянином Абдуль-Фаттахом ас-Сиси.

Ожидалось, что Эрдоган пообедает за одним столом с Трампом после открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турецкие СМИ сообщили, что турецкий лидер отказался сидеть за столом с Трампом после того, как вошел в комнату и увидел, что рядом с американским президентом сидит его «любимый диктатор» Ас-Сиси.

Напомним, что Эрдоган был откровенным критиком правления президента Египта с тех пор, как тот захватил власть у первого демократически избранного президента страны в результате государственного переворота 2013 года.

Правительство Турции было ключевым союзником недолговечной администрации бывшего египетского президента, покойного доктора Мухаммада аль-Мурси.