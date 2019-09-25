В Алжире брата бывшего президента Бутефлики осудили на 15 лет тюрьмы

Военный суд в Алжире приговорил брата бывшего президента Абдуль-Азиза Бутефлики к 15 годам тюремного заключения за заговор против государства и подрыв армии, сообщают государственные СМИ.

Информационное агентство APS сообщило во вторник, что трое других обвиняемых - два бывших главы разведки и глава политической партии — получили такой же приговор.

Саид Бутефлика широко воспринимался в стране как реальный правитель, после того, как его брат перенес инсульт в 2013 году.

Он был арестован в мае вместе с двумя бывшими боссами разведки - Мохамедом Медиене и Баширом Тартагом - и левым лидером Луизой Ханун во время встречи, на которой они якобы обсуждали введение чрезвычайного положения и увольнение главнокомандующего армии Ахмеда Гайда Салаха. Считается, что это были их последние усилия ради сохранения власти бывшего президента.

Напомним, что Бутефлика был вынужден уйти в апреле в связи с массовыми протестами против его 20-летнего правления. Отсутствие избранного президента с тех пор оставляет страну в конституционном подвешенном состоянии.

Луиза Ханун, глава Рабочей партии, сказала, что собрание было направлено на то, чтобы разрешить политический тупик в Алжире.

Медиене, широко известный как Туфик, возглавлял всемогущее разведывательное управление ДРС с момента его основания в 1990 году и до 2015 года. Его сменил его заместитель Тартаг, который служил в качестве координатора алжирских спецслужб под наблюдением президента. после того, как ДРС была распущена в 2016 году.

Все четверо обвиняемых были осуждены за «подрыв авторитета армии» и «заговор» против государства с целью смены режима в преддверии отставки пожилого президента.

По словам адвоката Милуда Ибрахими, прокурор военного суда в Блиде, к югу от столицы Алжира, потребовал назначить максимальный срок в 20 лет против всех обвиняемых.

На слушаниях присутствовали только адвокаты и семьи обвиняемых, при этом средства массовой информации также не допускались в зал суда.