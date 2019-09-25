Российские мусульмане: спор "оставшихся" и "уехавших"

В последние дни в русскоязычной мусульманской блогосфере возник спор двух сторон, аргументы которых мы решили опубликовать на нашем сайте.

Начало ему положил комментарий в личном блоге, сделанный нашим главным редактором Хамзой Черноморченко, которого возмутила двусмысленность заявления муфтия Москвы по версии СМР Ильдара Аляутдинова, сделанного в связи с арестами Дагира Хасавова и Абдулмумина Гаджиева. В частности, его недоумение вызвало то, что муфтий решил изобразить неуместную в данном случае объективность в отношении причин ареста Хасавова, заявив, что хотя есть те, кто "не исключают политической подоплеки в таких преследованиях", другие "связывают эти аресты с деятельностью подозреваемых". Издевательской, учитывая российские реалии, ему показалась и высказанная им надежда на "справедливое и открытое расследование этих и подобных им дел", потому что граждане "должны чувствовать, что они живут в стране, где соблюдаются права всех людей без исключения".

"Лучше бы он ничего не говорил!", - отреагировал Хамза Черноморченко на это заявление.

На это в свою очередь откликнулся известный российский мусульманский блогер Расул Тавдиряков, выступивший в защиту Ильдара Аляутдинова. А ему уже ответил российский мусульманский эмигрант Артемий Иванов.

Публикуя их аргументы, в свою очередь хотим пояснить, что мы не призываем всех мусульман к исходу из России. И у уехавших, и у остающихся может быть своя миссия, полезная для Уммы - если первые должны говорить правду о положении мусульман России под путинским режимом, то вторые имеют возможность работать на местах с людьми. И, конечно, от этих вторых абсурдно требовать идти на конфронтацию с тиранами раньше времени.

Но если эти люди не могут себе позволить говорить правду, то пусть они хотя бы не говорят неправду - не вводят в заблуждение и мусульман, и остальное гражданское общество своими "надеждами на справедливость" там, где ее в принципе не может быть.

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РАСУЛ ТАВДИРЯКОВ: КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ СТРАТЕГОМ, ВИДЯ БОЙ СО СТОРОНЫ

Когда я вижу, как некоторые кнопочные братья комментируют и высказывают своё авторитетное мнение, как надо работать мусульманам при нынешнем режиме, основанное на нескольких прочитанных статьях из интернета и усиленные под впечатлением от рассказов одного брата за чашкой чая в кафе после намаза - это одно. Таких людей понять ещё хоть как то можно: чем меньше ты знаешь, тем больше тебе кажется, что ты знаешь и понимаешь абсолютно всё.

Но как понять тех братьев, которые сами работали в России, не смогли здесь реализоваться, достигнуть осязаемой цели, затем были выдавлены из страны (повезло ещё, что ускользнули от тюрьмы) и сейчас требуют от тех, кто здесь как-то пытается вести работу, газовать против властей и режима???

Вы что-ли хотите, что бы российские колонии ещё пополнились на одного исламского деятеля и вы потом у себя об этом писали и ставили аватарки "Я,Мы Расул (Ильдар, Камиль)" и пр.

Кто-то ставит в пример сахабов, вот мол они были жёсткие и бескомпромиссные, не надо никого бояться, надо переть только вперед, при этом забывая проанализировать свои поступки, которые далеки от поступков просто порядочных людей, не говоря уже о сахабах. Все хотят видеть в других сахабов и табиинов, но никто не хочет воспитать в себе те качества, которые были присущи им. Кто вёл бизнес с мусульманами это подтвердят, кроме тех, над кем смилостивился Аллах.

Другие ставят в пример либералов. Вот мол они как за своих стоят и не дают в обиду, а вы исламские деятели, молчите в тряпочку. А вы, простые мусульмане, почему не создали СМИ уровня Дождя и Эхо Москвы, почему вы не стали крутыми журналистами, политологами, учеными, адвокатами, бизнесменами уровня либералов? Или это тоже вина исламских деятелей? За либералами стоит мощное лобби из сильных мира сего, а за мусульманскими деятелями стоят крикуны и горлопаны. Мне рассказывал имам в одном регионе, где есть недопонимание между ними и местными властями, как-то они хотели вывести людей на митинг, но митинг предотвратили и тогда спец.службы начали искать зачинщиков и вышли на студентку, которая просто рассылала сообщения в ватс апе. Её забрали и допрашивали, а наши "львы" и "камни", которые больше всего кричали, так сильно испугались, что отключили телефоны, кто-то уехал из города. Мне тогда имам сказал: хорошо, что мы не вывели людей, пришло бы 10 человек из которых половина разбежались бы при виде полицейского и потом, поняв что мы из себя реально представляем, нам бы так отомстили, что от нас вообще бы ничего не осталось.

Поэтому, братья хватит жить в иллюзиях и требовать от людей, то чего они не могут себе позволить в силу ряда причин. Вы их подталкиваете к погибели.

К сожалению, знаю некоторых исламских деятелей, которые поддались давлению горячих парней и эмоциям толпы, итогом чего стало прекращение исламской деятельности и бегство из России. А ведь могли какую-то реальную пользу приносить на местах.

АРТЕМИЙ ИВАНОВ: УЕХАВШИЕ ПОБЕЖДАЮТ, ОСТАЮЩИЕСЯ ПРОИГРЫВАЮТ

Наткнулся на пост Rasul Tavdiryakov и решил прокомментировать подробнее.

Мне кажется это извечный спор между уехавшими и оставшимися в условиях становящейся диктатуры.

- Уезжайте, спасайтесь, вы разве не видите что происходит?

- Еще есть возможность нормально работать, есть позитивные сигналы со стороны власти, возможно политика поменяется

- Как вы можете одобрять преступления режима и хвалить диктатора? Почему молчите когда ваших братьев ведут в тюрьму?

- Твой радикализм лишь приведет к новым арестам, и лишит нас возможности работать и приносить пользу на местах

И так далее. Эти ситуации не новы, в 20-м веке случались множество раз.

История показывает, что те кто уезжали, поступили правильно (я тут уже не говорю про хукм хиджры и тд). Те, кто оставались, и думали что еще есть форточка, шли на всё большие уступки диктаторам, и в конце концов, сдавали всё и шли на бойню.

А те, кто уезжали, сохраняли себя, свои взгляды и убеждения, и если доживали, возвращались.

Монархисты и оппозиционные большевики в сталинском СССР, украино-бандеровское движение, оппозиция в Тунисе, исламское движение в Саудии, тайваньская оппозиция, оппозиция нацизму, религиозные албанцы при режиме Энвера Ходжи, и тд и тп.

Все кто не успели уехать - быстро сдали свои позиции, и были пущены в распыл.

Те же, кто уехали, сохранили себя, свои взгляды и принципы, и потом после падения диктатуры приезжали отстраивать жизнь заново.

Вот наглядный пример сейчас ситуация в Саудии. Существовало широкое оппозиционное исламское движение, так называемая "Ас-Сахва". Власть сначала пыталась с ними заигрывать, потом развернула репрессии. Часть его деятелей (меньшая) - Сад аль Факих, и те кто с ним, выехали. Большая часть (Салман аль Ауда, аль Хавали, Насыр аль Умар, Аид аль Корни и тд) выбрали политику компромисса.

Результат выехавших: Сад аль Факих в здравом уме и твёрдой памяти, сохранил принципы и сейчас при любом раскладе падения аль Сауд именно его структура возглавит правительство.

Результат оставшихся: постепенный отказ от своих принципов, превращение в обслуживающий персонал антиисламского диктатора, и тюрьма, впереди - смертная казнь. Те кто остался на воле как Аид аль Корни - весь свой твиттер переполнин похвалой Ибн Салмана, и его "реформ", но это думаю его тоже не спасет.

И это потому, что диктатура не терпит инаковости и инакомыслия, не признает компромиссов, и не оставляет малейшей форточки и поля для действий. Даже лояльных сторонников диктатора задевают репрессии, что же говорить про тех, кто "не такой" религии, расы, нации, языка и тд, и что то там еще пытается робко квакать? Это первый кандидат на уничтожение.

Поэтому уезжайте братья. Не хочется потом ставить аватарки "Я (мы) Фулян", когда из толпы выдергивают и арестовывают очередного известного и авторитетного мусульманина

P.S. Это всё относится лишь к искренним мусульманским деятелям, а не к агентам ФСБ в чалмах. С этими всё понятно и всё у них будет в шоколаде. Закончится у диктатуры надобность изображать религиозный плюрализм - снимут чалмы и будут брошены на другой фронт.