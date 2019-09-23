Майк Помпео призывает страны мира не выдавать уйгуров

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал страны мира не выдавать этнических уйгуров в Китай, если того требует Пекин, поскольку там им грозят репрессии.

Вчера Помпео заявил, что проводимая Пекином в регионе Синьцзян на северо-западе страны кампания, вопреки заявлениям Китая, не имеет ничего общего с терроризмом и является попыткой «стереть» культуры и религии меньшинств.

«Я хочу внести ясность, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не касается терроризма. Речь идет о попытке Китая стереть [идентичность] собственных граждан... Мы призываем все страны сопротивляться требованиям Китая о репатриации уйгуров», — сказал Помпео.

С этим заявлением госсекретарь США выступил после встречи с министрами иностранных дел пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Тот случай, когда очень хочется, чтобы американцы влияли на государства с мусульманским большинством населения.