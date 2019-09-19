Станет ли Крым Тавридой?

Еще несколько лет назад Владимир Жириновский предложил вернуть Крыму «историческое название» - Таврида. "Крым - это исконная русская земля. Надо вернуть историческое название - Таврида. Ведь была в царской России Таврическая губерния, и там всегда сидел русский генерал- губернатор. Именно оттуда, из Крыма, из Севастополя выходил наш героический Черноморский флот и громил флот Османской империи", - заявлял Вольфович.

Жириновский уже очень давно прослыл озвучивателем грядущих настроений и перемен, так что не удивительно, что и сейчас идея с «Тавридой» добралась уже до российской администрации аннексированного Крыма. Свое «добро» на добавление «Тавриды» в название республики высказал вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Его слова во время международного симпозиума «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды» передает «Российская газета».

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — сказал он.

Мурадов отметил, что ряд российских республик уже использует двойное название, в частности Якутия (Саха) и Северная Осетия (Алания). По его словам, если крымская общественность поддержит эту инициативу, то органы власти республики готовы вынести этот вопрос на обсуждение.

Ранее с предложением о переименовании выступал глава греческой диаспоры республики Иван Шонус, сообщало агентство «РИА Новости». По словам представителя крымских греков, переименование послужит дополнительным мотивом утверждения принадлежности полуострова к России.

В общем то понятно, что инициатива переименования вовсе не призвана внезапно проснувшимся у российских чиновников стремлением пойти на встречу малым народам в регионах. Кто-нибудь может всерьез представить, чтобы Ленинградскую область предложили назвать Ингрией по просьбе финно-угорских активистов? Или чтобы Калининград назвали Кенигсбергом, его историческим названием, если попросят немцы? Не отходя далеко от Крыма, можно ли представить, чтобы городам Севастополь, Евпатория, Феодосия, Симферополь добавили второе историческое название — Акъяр, Гезлев, Кафа, Акмесджит? Разумеется нет, ибо не-русское историческое наследие российских чиновников волнует меньше всего.

«Таврида» им нужна потому же, почему она была нужна завоевателям Крыма в 18 веке — чтобы стереть даже память о мусульманском «азиатском» наследии на этой земле. Потемкин и компания этого не скрывали, как впрочем и Жириновский, а вот чиновники продолжают ссылаться на греков. Хотя какое отношение имеют эти греки к древнему греческому населению Крыма (урумам) — вопрос остается открытым.

Ссылки на национальные республики, вроде Якутии-Саха или Осетии-Алании выглядят не убедительно, именно потому что Крым не национальная республика. Да, якуты себя называют саха, и естественно они так же называют свою республику. А кто всерьез в Крыму считает себя «тавром» или жителем «Тавриды»? Никто, кроме тех, кто ненавидит само имя Крыма, также как ненавидит Ислам, мусульман, крымских татар.

Справедливости ради, инициатива не получает поддержку даже у всех лидеров нынешнего российского Крыма. Так спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не допустит появления второго названия Крыма.

«Я категорический противник вот этих идей. У нас в Крыму есть, чем заниматься, у нас колоссальный объем задач и проблем. Крым после «крымской весны» знает весь мир. А завтра спросите – Таврида – и мы будем все рассказывать, что когда-то это было (Крымом). Ну зачем», – сказал Константинов.

Такие соображения распространены среди большинства крымчан. Он-лайн петиция Путину с просьбой "вернуть историческое название Таврида" набрала аж 15 подписавшихся. Ну а кому нужна псевдоклассическая архаика, когда Крым сам по себе является узнаваемым брендом?