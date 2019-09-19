В Кыргызстане школьницу заставили снять хиджаб

В Кыргызстане, в Алайском районе Ошской области, ученицу шестого класса заставили отказаться от ношения хиджаба. Об этом 18 сентября сообщило издание Turmush.

Внимание журналистов привлекло видео, распространившееся в соцсетях. На нем женщина требует от девочки снять хиджаб и сама пытается его развязать (без применения насилия). Журналисты выяснили, что видео снято в школе Кабылан-Колского айыл окмоту (сельской управы). На нем запечатлена директор школы Зина Абдыкадырова.

Сама Абдыкадырова заявила, что провела с шестиклассницей разъяснительную работу. По словам директора, в школе только одна эта девочка ходила в хиджабе. Директор предложила ей снимать платок во время занятий, а после школы надевать обратно. Девочка ответила, что должна посоветоваться с мамой. После этого мать три дня посещала занятия вместе с дочерью. Затем школьница все же вняла уговорам директора и согласилась отказаться от хиджаба. Но ее мать осталась этим недовольна. Как оказалось, семья девочки является очень религиозной, и хиджабы в ней носят все женщины.

Глава Алайского районного отдела образования Мамашарип Мусаев заявил, что в связи с инцидентом будет проведена проверка. «В школах введена единая форма. Девочка-школьница должна приходить в учебное заведение за знаниями. Кроме этого случая, не слышал, чтобы в других школах нашего района ученики носили платки», — подчеркнул он.

В то же время глава представительства Государственной комиссии по делам религий по Ошской области Ысакбай Мурзабеков сказал, что в законодательстве нет однозначного запрета или разрешения на ношение хиджаба вместе со школьной формой. По словам Мурзабекова, родители часто спрашивают его об этом, но он не может дать ответа. В связи с этим, по мнению чиновника, необходимо внести поправки в законодательство, четко прописав этот момент. Но пока решение не принято, по мнению Мурзабекова, платок носить можно. «Каждого ребенка родители воспитывают по-своему, но у них нет прав не отпускать его на уроки в школу. Каждый ребенок имеет право на получение образования», — пояснил он.

Напомним, что как считается, Кыргызстан более либеральный в плане религиозной свободы, чем соседние страны, и государство гораздо меньше вмешивается в религиозную жизнь, чем в Таджикистане или Узбекистане.