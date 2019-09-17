Чиновники режима Мубарака могут вернуться в египетскую политику

Члены египетского парламента призвали официальных чиновников из режима свергнутого президента Хосни Мубарака вернуться в политику в свете продолжающихся неудач нынешнего режима во главе с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, сообщил вчера Arabi21.

Представитель парламента Салах Хасабалла является одним из тех, кто призывает к возращению людей Мубарака.

Эксперты рассматривают эти призывы как достаточное доказательство слабых политических, экономических и инфраструктурных показателей Ас-Сиси.

По словам аналитиков, чиновникам эпохи Мубарака может быть разрешено вернуться при условии, что они не будут занимать определенные должности в правительстве.

Они объяснили, что Ас-Сиси примет их возвращение, потому что у них есть общая цель.

В общем, Арабская весна окончательно сменяется египетской зимой. Круг замкнулся.