Одним миром мазаны: РПЦ, масоны, 90-е и свадьба Собчак

Свадьба Ксении Собчак это последнее, о чем стоило бы писать на исламском сайте, если бы не одно но - участие в этом событии личной жизни скандальной деятельницы высших религиозных и политических кругов страны. Да и, как-никак, речь идет о кандидатке на пост президента России в недавнем прошлом.

По мнению опального дьякона Андрея Кураева, венчание Собчак в храме у Никитских ворот его настоятелем протопресвитером Владимиром Диваковым, который является личным секретарем патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, не могло состояться без прямого согласия последнего. Напомним в этой связи, что всего пару месяцев назад такая же история произошла с другим приближенным к Гундяеву настоятелем еще одного, не менее значимого московского храма РПЦ, когда протоиерей Александр Агейкин принял в Елоховской церкви с дарами делегацию масонской Великой ложи России и сфотографировался с ее членами (https://golosislama.com/news.php?id=36692)

Масоны, как мы тогда писали, отлучены от церкви как минимум ее зарубежной частью (РПЦЗ), объединившейся с РПЦ в 2007 году. Что касается Ксении Собчак, ее от церкви никто не отучал, но хорошо известно, что церковные "таинства", к числу которых относится венчание - это та процедура, при подготовке к которой на рядовых православных обычно накладываются определенные обязательства. В частности, если подходящие к венчанию сожительствовали до брака, обычно речь идет о покаянии, иногда с постом и предписанным воздержанием как условиями причащения ("отпущения грехов").

Мы, конечно, не знаем, через какие покаяния и посты проходила Ксения Собчак, зато как известно, сразу после венчания она устроила очередной шабаш, приняв участие в нем в самых непотребных виде и формах. И это, конечно, было бы проблемой ее лично и церкви, прихожанкой которой она является, если бы не претензии последней на контроль над всем обществом. Помимо того, что они идут вразрез с конституцией страны и ущемляют права последователей других конфессий, как видно на таких примерах как братание с масонами или религиозное узаконивание разгульного шабаша, с подлинным возрождением православия все это тоже не имеет ничего общего.

Истеблишменту РПЦ не нужно, чтобы высокопоставленные масоны или блудницы, приходя в нее, каялись и преображались - ей достаточно того, что такие обладающие влиянием люди признают ее положение господствующей церкви, за что на остальное можно закрыть глаза.

И тут нельзя не отметить, что в столь знаменательном событии общенационального масштаба как свадьба Ксении Собчак приняло участие (косвенное) не только руководство РПЦ, но и высшее политическое руководство. Так, поздравить "оппозиционерку" приехал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а среди гостей новобрачных был отмечен недавний серый кардинал Кремля Владислав Сурков.

Казалось бы, что общего у всех этих людей, вешающих рядовым россиянам на уши лапшу в виде угроз о возвращении 90-х в случае их ухода от власти, и персонажем из щоу-бизнеса и светских хроник, которым является Ксения Собчак? А общего у них гораздо больше, чем все они - и власть, и такая "оппозиция" - пытаются представить нам. Ведь нынешний "спаситель России от лихолетья 90-х" сам начинал свой путь в политике как сподручный Анатолия Собчака, который был одним из главных застрельщиков этих 90-х.