РПЦ и масоны: что общего?

(На фото - настоятель Елоховского собора РПЦ МП Александр Агейкин с делегацией масонской Великой ложи России)

Церковную среду РПЦ МП потряс новый скандал после того, как всплыли факты окормления открытых масонов настоятелем престижной московской церкви, имеющим репутацию человека, близкого к патриарху Кириллу.

Все началось после того, как масонская Великая ложа России опубликовала на своей странице подробный фотоотчет о визите в Елоховскую церковь, настоятель которой Александр Агейкин тепло принял ее и освятил ее иконы.

Естественно, в православной среде, в которой на протяжении столетий масоны считаются чуть ли не исчадием Ада, эта новость вызвала настоящий шок. Однако комментарии протоиерея Александра Агейкина вместо того, чтобы успокоить православных только подлили масла в огонь.

Так, с одной стороны, он заявил, что не был в курсе принадлежности к масонству прибывших к нему людей. "Известный коллекционер икон Михаил Болдырев привез людей, которые попросили освятить старинные иконы. Естественно, мы исходили из того, что это люди православные. Был совершен молебен, иконы освятили - вот и все. О принадлежности кого-то из той группы к масонской ложе я слышу впервые", - сказал он.

Тут бы ему остановиться, и инцидент, возможно, был бы исчерпан. В конце концов, ни от православного священника, ни от мусульманского имама, ни от иудейского раввина невозможно требовать выяснять убеждения каждого приходящего к нему в храм человека, при том, что реалии информационного общества позволяют таковому потом выставить фото в соцсетях и преподнести их как свидетельство его поддержки этим духовным лицом.

С другой стороны, настоятель Елоховского собора на этом не остановился, а продолжил свои рассуждения о масонстве в весьма благожелательном к последнему духе. "Для кого-то это масоны, а я не спрашиваю людей об их политических убеждениях, главное - христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их "игрушки-погремушки"", - заявил он.

То есть, протоиерей представляет масонство как "политические убеждения" и "игрушки-погремушки", с которыми вполне совместима принадлежность к церкви. Меж тем, в 2007 году Русская Православная Церковь Московского Патриархата (РПЦ МП) объединилась с Русской Православной Церковью За рубежом (РПЦЗ), Собор которой в свою очередь в 1938 году предал масонство анафеме.

Возникает вопрос, чью позицию разделяет руководство РПЦ МП - собора РПЦЗ, отлучившего членов масонских лож от церкви, или настоятеля Елоховского собора, который считает, что это "игрушки-погремушки", которые не мешают быть христианами?

В этой связи авторитетный религоведческий сайт Портал Кредо обращает внимание на то, что протоиерей Агейкин вовсе не рядовой священник, но "имеет репутацию особо приближенного клирика к Патриарху Кириллу (Гундяеву)" и "служил при главе РПЦ МП в качестве протодиакона". Религоведы также пишут о распространенных в церковной среде слухах о близости к масонству самого Гундяева, который "познакомился" с ним в молодости, когда жил и служил в Женеве.

Также многие на этом фоне вспомнили весьма странное для православного христианина поведение главного покровителя РПЦ МП - Владимира Путина. Он даже на публике крестился и левой рукой

https://www.youtube.com/watch?v=QSP8l-uCouA

и треугольником

https://www.youtube.com/watch?v=VyYMhTRkDRk

Что, с одной стороны, может быть объяснено его полным религиозным невежеством. Но, с другой стороны, в ритуалах сатанистов принято переворачивать символы и ритуалы христианства (перевернутые кресты и т.п.), а треугольник является одним из центральных масонских символов...