Олигарх Малофеев планирует венчать Путина на царство?

Наши постоянные читатели в курсе деятельности православного олигарха Константина Малофеева (на фото) и его нынешнего зама Леонида Решетникова, бывшего директора РИСИ и генерал-лейтенанта СВР (КГБ) в отставке.

Сейчас два этих архитектора "Русского мира", провалившие его создание на многих направлениях, о чем см.далее, активно работают над воссозданием внутри него монархии, причем, этого совершенно не скрывают.

Напомним, что не так давно Малофеев стал курировать т.н. Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), официально являющийся "общественным крылом РПЦ". Неофициально же данная организация рассматривается в РПЦ как своего рода партия власти, через которую она определяет ее идеологию и ключевые цели ее политики.

Однако теперь этого, видимо, оказывается мало. Так, по сообщениям ряда СМИ, в т.ч. близких к его персоналии, Малофеев, подавший на днях заявление о выходе из партии "Справедливая Россия", займется трансформацией ВРНС в Земский Собор и разработкой программы развития России до 2050 года.

Напомним в этой связи, что Земский Собор был органом, избравшим в 1612 году на царство Михаила Романова и вручившим всю полноту (самодержавной) власти над Россией Дому Романовых. По-видимому, сейчас, на фоне обсуждений различных вариантов "трансферта" власти от Путина к... Путину РПЦ и ВРСН решили предложить свой - его избрание пожизненным правителем России и даже помазание церковью как "вождя нации". Официально это может сопровождаться избранием номинальным президентом Медведева и назначением Путина премьером, как уже было. А так как избрание Медведева или другого свадебного генерала президентом сейчас может произойти только с помощью грубых фальсификаций, на фоне такого президента с подорванной легитимностью премьер или глава какого-нибудь Государственного совета Путин, избранный "лидером нации" и помазанный в этом качестве церковью окажется самодержавным монархом.

Впрочем, на месте Путина стоило бы насторожиться подобным предложениям, учитывая то, что их инициаторы провалили уже не один крупный проект, за который брались. Последний такой провал случился прямо на днях - прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело против Николая Малинова, возглавляющего местное движение "Русофилы", обвинив его именно в том, что он является агентом Малофеева и Решетникова, работающих над установлением контроля Москвы над этой страной. По итогам - сеть, особо-конспиративно названная "Русофилы" (!) разгромлена, ее лидер под домашним арестом (выпущен под залог), а Решетникову запрещен въезд в Болгарию на 10 лет.

Ранее таким же образом была нейтрализована попытка пророссийского переворота в Черногории, по обвинению в которой были арестованы граждане России, близкие к кругам поборников "русского мира". Ну, а самый большой провал Малофеева и Ко - это, конечно, проект т.н. "Новороссии", которую профинансированные им "добровольцы" должны были создать на юго-востоке Украины. О крахе этого проекта, в предательстве которого он обвиняет своих бывших соратников, постоянно говорит один из немногих выживших его пионеров - Игорь Стрелков-Гиркин.

Так что, будем надеяться, что с таким послужным списком его инициаторов проект утверждения в России православной монархии ждет такая же участь.