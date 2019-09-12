Восстановление знаменитой мечети Мосула начнется в следующем году

ЮНЕСКО объявило в среду, что знаменательная реконструкция иракской мечети Аль-Нури в Мосуле, которая была взорвана группировкой ИГИЛ* в 2017 году, начнется в начале следующего года.

График реставрации памятника 12-го века, прославившегося своим наклонным минаретом, был выработан во время встречи в Париже между Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай и несколькими официальными лицами Ирака, включая министра культуры Ирака Абдуламира аль-Дафара Хамдани и губернатора Мосула Мансура аль-Мареда.

План восстановления мечети, впервые запущенный в 2018 году, станет самой привлекательной частью реконструкции наследия Мосула под эгидой ЮНЕСКО, стоимостью 100 миллионов долларов.

«Возродить дух Мосула» - это крупнейший план реконструкции в истории Ирака, который был разработан через два года после разрушения старого города руками экстремистов.

«Сегодня мы согласовали календарь, точный календарь и план действий для мобилизации на местах в Ираке ... Продолжающийся этап структурной консолидации и критический этап расчистки территории и разминирования (должен) быть достигнут с настоящего момента и до конца года», - заявила журналистам Азулай.

«Мы также договорились о графике, который позволит начать реконструкцию мечети в первом семестре 2020 года», - добавила она.

Напомним, что это именно та самая мечеть, в которой объявил о своем «халифата» лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади летом 2014 года, и которая была взорвана в июне 2017 года, когда к ней приблизились иракские силы.

Спустя два года после изгнания ИГИЛ Мосул - город, все еще находящийся в руинах — пытается наладить самые базовые услуги для населения, такие как электричество, водоснабжение и здравоохранение.

Программа развития ООН направлена ​​на восстановление частных домов в историческом Старом городе. Большинство его жителей все еще проживают в лагерях.

Инициатива ЮНЕСКО выходит далеко за рамки простого восстановления мечети и предполагает возрождение школ и улиц в старом городе Мосула, который славился своими книжными магазинами.

Большую часть фонда для программы предоставляют ОАЭ - 50,4 млн. долларов, а Европейский союз выделяет 24 млн. долларов.

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