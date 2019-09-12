Сенат США принял Уйгурский акт

Сенат Соединенных Штатов принял двухпартийный Акт о политике в области прав уйгуров. Сообщается, что этот законопроект является «важным шагом в противодействии широко распространенным и ужасающим нарушениям прав человека тоталитарным правительствои Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в том числе массовому интернированию более миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических меньшинств, а также запугиванию и угрозам со стороны Пекина в отношении граждан США и законным постоянным резидентам на американской земле».

«Соединенным Штатам давно пора привлечь к ответственности правительство Китая и представителей Коммунистической партии за системные и вопиющие нарушения прав человека и вероятные преступления против человечности в Синьцзяне, включая интернирование в лагеря «политического перевоспитания» более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств», - сказал сенатор республиканец Марк Рубио, который вместе с сенатором Бобом Менендесом является инициатором законопроекта. «Я призываю палату скорее принять этот закон и направить его в кабинет президента».

«Я рад, что Сенат принял сегодня этот важный законодательный акт», - сказал Боб Менендес. «Этот закон четко указывает, что Конгресс не будет закрывать глаза, когда миллионы уйгурских мусульман несправедливо заключены в тюрьму, подвергаются массовому надзору и вынуждены отправляться в трудовые лагеря авторитарного режима. И хотя администрация Трампа не сочла нужным сделать трагическую ситуацию в Синьцзяне приоритетной, я рад видеть, что Конгресс предпринимает необходимые шаги, чтобы привлечь ответственных должностных лиц в правительстве Китая и Коммунистической партии к ответственности за грубые нарушения прав человека и возможное преступления против человечности.»

Ключевые элементы законодательства включают в себя такие меры как создание в госдепе специальной должности координатора по Синьцзяну, составление списка китайских компаний, строящих и обслуживающих лагеря, введение санкции против китайских чиновников и компаний, информационная поддержка уйгуров и т.д.

В общем постепенно американский маховик медленно, но верно раскручивает уйгурское дело.