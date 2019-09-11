Ответят ли российские силовики за преследования мусульман?

Новость, пришедшая сегодня из США, может стать исторической не только для той религиозной общины, которую непосредственно затрагивает, но и для всех преследуемых, согласно официальной позиции этой страны, религиозных групп России.

По сообщению BBC, Госдеп США ввел санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте, обвиненных в пытках последователей движения "Свидетели Иеговы", которое запрещено в РФ. Речь идет персонально о главе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче.

"Госдепартамент обладает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унизительному обращению с членами "Свидетелей Иеговы" в российском Сургуте", - утверждается в принятом решении.

Данные действия указанные силовики, согласно ему, совершили, "собирая доказательства" в рамках возбужденного ими же против местных иеговистов уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

Напомним в этой связи, что ранее Комиссией США по международной религиозной свободе в перечень преследуемых в России религиозных групп были включены не только иеговисты, по делу которых было принято решение о вводе персональных санкций, и не только протестанты, которые судя по всему следующие на очереди, но и ряд мусульманских групп https://golosislama.com/news.php?id=36445

В этой связи было бы логично предположить, что в один прекрасный день персональные санкции будут введены и против российских силовиков, ответственных за религиозные гонения мусульман, в т.ч. с использованием тех же пыток. Благо, оснований для этого множество https://golosislama.com/news.php?id=31080 и к сожалению становится все больше.