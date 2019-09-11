Раскрыто убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова

Прокуратура АР Крым (то есть, действующая на территории Украины администрация Крыма) сообщила о раскрытии убийства в ходе российской аннексии Крыма крымскотатарского активиста Решата Аметова.

Об этом 10 сентября сообщило издание «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во время проведения досудебного расследования было получено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что похищение Решата Аметова было осуществлено двумя участниками не предусмотренного Конституцией и законами Украины вооруженного формирования под названием «Самооборона Крыма». Похищение Аметова участниками «Самообороны Крыма» осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России С., который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728 отдельном батальоне связи Вооруженных сил России. Военный пенсионер», – говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, после совершения указанного преступления подозреваемый покинул АР Крым, участвовал в боевых действиях в составе террористической организации «ДНР» и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление, связанное с организацией похищения трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа».

Как сообщается, 22 августа трем неназванным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Объявлен международный розыск подозреваемых.

Напомним, что в марте 2014 года житель симферопольского микрорайона Марьино, отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против аннексии Крыма российскими войсками, на площади Ленина перед зданием правительства Крыма. На видео запечатлен и момент, когда несколько представителей «самообороны» Крыма скручивают ему руки и сажают в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти, как установили позже, стало ножевое ранение в область глаза.

В 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе называет факт убийства Аметова как казнь без надлежащего судебного разбирательства.

Сегодня Решат Аметов считается первой жертвой оккупации Крыма и агрессии РФ против Украины.