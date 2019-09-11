Триполи отвечает провокациям ОАЭ

Международно признанное ливийское правительство национального согласия (ПНЕ) ищет арабскую и международную поддержку своих усилий по прекращению насилия около столицы Триполи и призывает сторонников Халифа Хафтара, главным образом из ОАЭ, прекратить вмешиваться во внутренние дела ливийского государства.

В ПНЕ подчеркнули, что ОАЭ стоят за кровопролитием, описав его как «вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности ООН». Это заявление достигло самых высоких арабских и международных игроков.

В письме Совету Безопасности ООН в понедельник (9 сентября) министр иностранных дел Ливии Мухаммад Тахир Сиала осудил позицию ОАЭ, подчеркнув, что он ожидает, что в Ливии будет совершено еще больше нарушений.

Сиала заявил: «Мы осуждаем враждебную позицию ОАЭ, превратившуюю ее столицу в медийную платформу для Хафтара». Он пояснил, что «ОАЭ поддерживают агрессоров, которые начали атаку на столицу, и помогают им убивать ливийцев. Это составляет «открытое соглашение в поддержку дальнейших нарушений и военных преступлений».

Он добавил: «Действия ОАЭ поддерживают переворот против легитимности и представляют собой вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», подчеркнув: «Мы подтверждаем наше право защищать свое государство и продолжать оказывать сопротивление агрессорам».

Сиала продолжил: «Мы считаем, что ОАЭ несут полную ответственность, и мы не допустим столь легкого пролития крови ливийцев», охарактеризовав Абу-Даби как «медийную платформу, транслирующую ненавистнические высказывания, подстрекающие к убийству ливийцев». Он также подтвердил позицию своей страны относительно отказа от «вмешательства ОАЭ или любых других сторон в ливийские дела».

Заявление Сиалы прозвучало в ответ на проведение в Абу-Даби пресс-конференции для представителя сил Хафтара, бригадира Ахмеда аль-Месмари, в субботу (7 сентября), на которой он сказал, что его силы решили отправиться в Триполи, чтобы «искоренить» тех, кого он назвал «террористами», имея в виду международно признанное ПНЕ.

Высокий государственный совет в Ливии раскритиковал власти ОАЭ за организацию пресс-конференции Аль-Месмари и обвинил Абу-Даби в разжигании войны в стране.