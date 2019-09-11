В Квебеке уволили двух мусульманских учительниц за отказ снять платки

Во втором по величине городе Канады Монреале уволили с работы двух мусульманских учительниц, после того, как они отказались снимать свои платки на работе в связи с недавним противоречивым законом, запрещающим государственным служащим носить «религиозную символику», сообщили местные СМИ в понедельник.

Законопроект о запрете таких символов был предложен в канадской провинции Квебек в июне прошлого года и запрещал государственным служащим, учителям, медсестрам, водителям автобусов, адвокатам и другим публичным людям, носить религиозные символы во время работы, в том числе сикхские тюрбаны, христианские крестики и еврейские кипы. Но в центр спора разумеется попали хиджабы, которые носят многие мусульманские женщины в Квебеке.

Кэтрин Бове-Сен-Пьер, председатель Альянса профессий и профессоров Монреаля, профсоюза, представляющего учителей в городе, рассказала журналистам, что школьные советы приказали двум учителям-мусульманкам, чьи имена не разглашаются, «снять их платки или увольняться».

«Мы слышим о некоторых из наших учителей, работающих в напряженных условиях, которым задают очень личные вопросы об их вере», - сказал Бове-Сен-Пьер, добавив, что «закон открыл двери для такого рода вопросов и поведения».

Говоря о недавних инцидентах, Жан-Франсуа Роберже, министр образования Квебека, сказал, что это не является неожиданностью, поскольку запрет в настоящее время поддерживается законом.

«Каждый школьный совет обязан обеспечивать соблюдение закона. Те, кто не соблюдает закон, могут быть подвергнуты наказанию. Для тех, кто не хочет подвергаться наказаниям, есть возможность снять свои платки и выполнять свою работу», - сказал он.

Спорный закон, известный как Билл 21, вызвал ожесточенные дебаты, и тысячи демонстрантов приняли участие в недавнем марше в Монреале в знак протеста против этой меры. Некоторые держали в руках плакаты: «Никто не говорит женщинам, что они могут надеть» и «Лишь то, что у меня в голове имеет значение, а не на моей голове!».

Нельсон Уайзман, профессор политологии в Университете Торонто, ранее заявлял, что «предлагаемый закон затронет мусульман больше, чем другие группы, поскольку они являются самой быстрорастущей религиозной группой». Мусульмане составляют около 3% от 8,3 млн. жителей Квебека.

Национальный совет мусульман Канады (NCCM), который с самого начала негативно отреагировал на законопроект, обратился в Верховный суд Квебека с просьбой об отмене закона. Судебный процесс все еще продолжается.