Голодающая дочь лидера "Братьев-мусульман" переведена в тюремную больницу

Аиша аль-Шатер, дочь лидера «Братьев-мусульман»* Хайрата аль-Шатера, была переведена в тюремную больницу после того, как ее здоровье ухудшилось в результате голодовки.

Шатер, содержавшаяся в тюрьме Аль-Канатер, к северу от Каира, присоединилась к полномасштабной голодовке, начавшейся 18 августа, в знак протеста против нарушений прав человека в местах заключения.

Официальные комментарии египетских властей до сих пор не были опубликованы.

Аиша аль-Шатер находилась в одиночном заключении с тех пор, как попала в тюрьму Аль-Канатер, в маленькой комнате без освещения, вентиляции и туалета.

Она была арестована вместе со своим мужем, адвокатом Мухаммадом Абу Хурайрой, в августе прошлого года.

Худа Абдельмонейм, 60-летняя адвокат и бывшая представительница Египетской революционной женской коалиции - группы, предположительно близкой к «Братьям-мусульманам», также была среди задержанных.

Напомним, что «Братья-мусульмане», победившие на первых демократических выборах в Египте в 2012 году, были свергнуты в результате военного переворота годом позже. Генерал, ставший президентом, Абдуль-Фаттах ас-Сиси объявил эту группу вне закона и назвал ее «террористической» организацией. Тысячи человек, связанных с «Братьями-мусульманами», содержатся сейчас в застенках египетского режима.

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