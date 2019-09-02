В Египте продолжается массовая голодовка политзаключенных

Десятки политических заключенных в Египте продолжили бессрочную голодовку после того, как заключенным было отказано в свиданиях, сообщает «Аль-Араби аль-Джадид».

Голодовка началась четыре месяца назад, и на сегодняшний день уже более 50 заключенных продолжают голодать, поскольку тюремные власти Египта в течение последних трех лет отказывают в посещении тюрем.

Среди известных участников голодовки, которые присоединились к акции протеста в тюрьмах и центрах содержания под стражей по всему Египту, была Ола аль-Кардави, дочь известного исламского проповедника Юсуфа аль-Кардави.

Ола содержится в одиночном заключении в течение двух лет с момента ее ареста в 2017 году. Хоссам Халаф, муж Олы, также содержался в одиночном заключении без ареста или ордера на обыск.

Айша аль-Шатер, дочь лидера «Братьев-мусульман»* Хайрата аль-Шатера, также с августа объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения в тюрьме.

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