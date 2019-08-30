Почему в России ДОЛЖЕН быть хиджаб

На этой неделе произошло знаковое для общественного пространства России событие - одна из популярнейших сетей одежды Gloria Jeans выпустила рекламу своей продукции с моделью в хиджабе.

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения и тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — заявил основатель компании Владимир Мельников. И это имя, как и название этой марки мусульманам, живущим среди разгула исламофобии, следовало бы запомнить как редкие и ценные исключения - для внесения их в своего рода список "друзей Ислама".

А то, что это действительно исключение из правил, и то, что мусульмане в России живут посреди исламофобии показала уже реакция покупателей одежды на эту рекламу, яркие образчики которой сегодня приводит Лента.ру в своей новости об этом https://lenta.ru/news/2019/08/30/gloria/

Впрочем, не надо обольщаться - такая реакция могла иметь место не только в России, но и во многих других странах - как Запада, так, к сожалению, многих мусульманских, подвергшихся деисламизации. Впрочем, если со вторыми разговор отдельный, то в том, что касается первых, у мусульман России есть от них одно отличие и один козырь, который необходимо осознавать и использовать.

В отличие от какой-нибудь Франции или Польши в Россию большинство мусульман не "понаехало" - они живут на землях своих предков, включенных в состав российского государства, или переехали из них в другие части своей по праву рождения страны. И если другие ее жители не хотят, чтобы рядом с ними жили мусульмане, для них было бы логично отделиться от этих территорий государственной границей.

Но постольку-поскольку минимум 7 республик титульных мусульманских народов продолжают входить в состав России (не считая исторических земель мусульман вроде Сибири, Кубани и т.д.) хиджаб в образах российской рекламы имеет такое же право на присутствие, как, скажем, русский кокошник.