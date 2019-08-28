В Чаде осудили сотни повстанцев за февральский рейд

В Чаде «специальный уголовный суд» приговорил к тюремному заключению 243 повстанцев, которые перешли из Ливии в феврале, прежде чем их вторжение было остановлено авиаударами французской авиации.

"Из 267 человек, которые были арестованы, 12 были приговорены в понедельник к 20 годам тюремного заключения и 231 к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет", - заявил министр юстиции Джимет Араби информационному агентству AFP во вторник.

Двадцать четыре несовершеннолетних, которые были задержаны, уже освобождены, сказал министр.

Специальный суд также вынес заочное пожизненное заключение почти дюжине лидеров повстанцев, живущих за пределами Чада, включая их шефа Тимана Эрдими, добавил Араби.

Союз сил сопротивления (UFR) это вооруженная группировка, противостоящая президенту Чада Идрису Деби, базируется в пустыне на юге Ливии.

В феврале боевики UFR ворвались в северо-восточный Чад колонной пикапов и проехали около 400 км на территорию Чада, после чего их остановили воздушные налеты французских истребителей, базирующихся возле столицы Чада Нджамены.

«Вторжение этой вооруженной колонны вглубь территории Чада было нацелено на дестабилизацию этой страны», - говорится в заявлении вооруженных сил Франции, бывшей колониальной метрополии Чада, добавив, что авиаудары были совершены в ответ на официальный запрос о помощи со стороны чадских властей.

Армия Чада прибыла уже после французской интервенции и позже объявила, что захватила более 250 человек.