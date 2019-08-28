Пакистан рассматривает возможность закрытия воздушного пространства для Индии

По словам пакистанского министра науки и технологий, премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает вопрос о полном закрытии воздушного пространства с Индией и блокировании индийской наземной торговли с Афганистаном через Пакистан.

«Премьер-министр рассматривает возможность полного закрытия воздушного пространства для Индии, на заседании правительства также был предложен полный запрет на использование пакистанских сухопутных маршрутов для торговли Индии с Афганистаном, юридические формальности для этих решений находятся на рассмотрении ... Моди начал, мы закончим!» - написал Фавад Чодри в Твиттере.

Пока не поступало более подробной информации о том, почему Пакистан именно сейчас рассматривает шаги против правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Напомним, что Пакистан вновь открыл свое воздушное пространство в середине июля спустя почти пять месяцев после его закрытия из-за военного конфликта с Индией.

Месяцы ограничений обошлись авиакомпаниями в десятки миллионов долларов.