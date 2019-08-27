Индуистские шовинисты призывают бойкотировать Макдональдс за халяльное мясо

Сеть ресторанов McDonald's столкнулась с призывом к ее бойкоту со стороны индуистских фундаменталистов, после того, как компания заявила, что ее магазины подают халяльное мясо.

Спор разгорелся после того, как McDonald's India заявила в Twitter, что все его рестораны сертифицированы на халяль.

«Все наши рестораны имеют сертификаты HALAL. Вы можете попросить соответствующих менеджеров ресторанов показать вам сертификат для вашего удовлетворения и подтверждения», - заявила компания в ответ на запрос пользователя.

Тем не менее, этот ответ вызвал гнев многих людей в Твиттере, которые призывают к бойкоту сети, с хэштегом #BoycottMcDonalds.

Многие задались вопросом, почему вообще McDonald's подавал халяльное мясо в Индии, где 80 процентов из 1,3 миллиарда человек составляют индусы. В меню McDonald's в Индии нет продуктов из говядины или свинины, вместо этого предлагаются различные вегетарианские блюда, а также курица и рыба.

Например, некий пользователь написал: «Это явное и преднамеренное нападение на индуистские верования. Индия на 80% индуистская, и в добавок в ней есть 4% джайнов, сикхов и буддистов. Но McDonald's предал всех этих 84% людей только для того, чтобы успокоить 14% мусульман.

«Пора людям всех индийских религий #BoycottMcDonalds», - добавил он.

McDonald's - не первая компания, столкнувшаяся с яростью правых индуистских группировок в Индии за подачу халяльного мяса.

В прошлом месяце недорогая авиакомпания IndiGo столкнулась с онлайн-кампанией, призывающей бойкотировать подачу халяльного мяса на ее рейсах.

Отказ 40-летнего мужчины от получения еды, доставленной мусульманским водителем из Зомато в начале этого месяца, вызвал общественные дебаты о росте исламофобии в Индии, где проживает почти 170 миллионов мусульман.

Компания по доставке еды ответила, что «У еды нет религии. Это есть религия».