5 турецких генералов не перенесли позора в Идлибе

Как следует из последних новостей из Турции, провал ее руководства в Идлибе нанес удар по его авторитету не только среди доброжелателей в Исламском мире, но и во влиятельных кругах в самой стране. В частности кругах армейских, что неудивительно, так как взятие силами режима Асада стратегических территорий в провинции Идлиб, невзирая на протесты Анкары, сопровождалось демонстративным унижением находившихся там турецких военных, которые подверглись не только блокированию, но и обстрелам со стороны асадитов.

По информации Haberi T24, распространенной множеством СМИ, 5 турецких генералов уволились из армии после недавних событий. Это генералы, ответственные за операции в турецко-сирийском приграничьи, включая Идлиб: генерал-майор Ахмет Эрджан Чорбакы, бригадный генерал Реджеп Оздемир, бригадный генерал Фарук Боздемир, бригадный генерал Угур Акарбай, бригадный генерал Сахлам Эртугрул.

Отметим в этой связи, что такой поступок генералов, судя по всему дорожащих офицерской честью и честью своей нации, абсолютно понятен, учитывая то, что турецкие военные в Идлибе не только не смогли выполнить свои обязательства перед союзниками, но и сами оказались в жалком и беспомощном состоянии. Унизительность их положения еще больше усугубили заявления представителей режима Асада, таких как Бусейны Шабаба, который заявил, что режим готов уничтожить все турецкие наблюдательные пункты в Идлибе, если турецкие военные будут мешать его взятию.

В ответ на такую демонстративную наглость руководство Турции ограничилось громкими заявлениями в адрес Дамаска и просьбами к Кремлю укоротить своих подопечных, о результатах рассмотрения которых пока ничего не сообщается. Неудивительно, что в такой ситуации офицеры, ожидающие иного отношения к своей армии и своей стране, в том числе со стороны ее руководства, не смогли продолжать нести службу...