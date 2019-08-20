Томского хоккеиста осудили на 5 лет за оправдание терроризма

Хоккейный вратарь из Томска Илья Калиниченко приговорён к 5 годам колонии за оправдание терроризма, сообщает "Радио Свобода".

Калиниченко на два года запрещено пользоваться интернетом. Об этом сообщают пресс-служба регионального управления Следственного комитета и "Интерфакс". По данным агентства, Калиниченко — гражданин Казахстана.

По версии следствия, 23-летний хоккеист клуба Сибирской студенческой хоккейной лиги размещал на своей странице во "ВКонтакте" под вымышленным именем посты с поддержкой резонансных терактов в России. Какие формулировки он использовал для оправдания действий террористов — не уточняется.

Между тем, мать осуждённого заявила, что её сын не знал, что он поддерживает терроризм. "У Ильи дед — чеченец, и поэтому он принял Ислам. Потом в соцсетях он выложил картинку со словами о том, что девушкам надо одеваться более скромно. Оказалось, что это высказывание какого-то террориста", — рассказала она “Интерфаксу”. Она подчеркнула, что семья и коллеги осужденного считают приговор несправедливым и намерены его обжаловать.