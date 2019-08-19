Иордания вызвала израильского посла из-за ситуации в Иерусалиме

Иордания вызвала посла Израиля в знак протеста по поводу "явных нарушений" на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает министерство иностранных дел Хашимитского Королевства.

В воскресенье Иордания вызвала посланника Амира Вайсброда, чтобы выразить свое «осуждение и неприятие израильских нарушений» в очень деликатном месте, где на прошлой неделе израильские силы безопасности выпустили слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты по палестинским мусульманам.

Напомним, что Иордания, единственная арабская страна, кроме Египта, которая заключила мирное соглашение с Израилем, контролирует исламские святые места в Иерусалиме. Она осудила закрытие ворот мечети и ограничения на вход верующих при любых обстоятельствах.

Айман Сафади, министр иностранных дел Иордании, написал в Твиттере, что встретился с представителями Европейского союза ранее в воскресенье, чтобы «подчеркнуть неотложность эффективных международных шагов против нарушений Израилем статуса святых мест в оккупированном Иерусалиме».

Суфьян Куда, официальный представитель министерства иностранных дел Иордании, заявил, что генеральный секретарь министерства Заид аль-Лаузи передал послу Израиля «решительное письмо», которое должно быть немедленно передано израильскому правительству.

Дипломатический протест Иордании случился спустя несколько дней после того, как министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан, как сообщается, заявил на радио, что Тель-Авив должен стремиться к тому, чтобы евреи могли молиться на святом месте.

Но он добавил, что изменения должно прийти через «политические соглашения, а не силой», согласно израильской газете Гаарец.

Напомним, что евреям разрешено посещать мечеть Аль-Акса, но они не могут молиться там - запрет, осуждаемый некоторыми израильскими националистами, включая членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Министерство иностранных дел Иордании выразило «решительное осуждение» слов Эрдана, требуя «немедленной остановки нарушений Израиля и всех его попыток изменить исторический и правовой статус-кво» на месте.