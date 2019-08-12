Аль-Акса: что мусульманину праздник, то еврею траур

Священный праздник Ид аль-Адха, отмечаемый мусульманами всего мира в эти дни, к сожалению не везде проходит в обстановке мира и спокойствия.

Израильская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты, чтобы изгнать палестинских мусульман из комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Тысячи палестинцев в воскресенье собрались в мечети для совершения праздничного намаза.

Ид аль-Адха в этом году совпал с еврейским траурным днем, когда иудеи отмечают разрушение иерусалимского храма. В этот день, как правило, отмечается увеличение числа еврейских посетителей этого святого места.

Множество палестинцев собралось у ворот комплекса после сообщений о том, что полиция позволит евреям войти на территорию.

Столкнувшись с полицией в упакованном комплексе возле Аль-Аксы, палестинцы скандировали: «Мы спасем тебя душой и кровью, Аль-Акса».

Красный Полумесяц сообщил о ранении 61 палестинца, 15 из которых были доставлены в больницы.

После столкновения полиция впустила евреев в комплекс. Около 1300 евреев посетили это место в воскресенье, согласно сообщению вакфа, управляющего комплексом.

Али Абунима, соучредитель «Электронной интифады», говорит, что напряженность могла бы быть предотвращена Израилем, если бы он не позволил «религиозным экстремистам, связанным с так называемым Храмовым движением», отправиться в Аль-Аксу в день, когда палестинцы праздновали Ид аль-Адха.

Абунима добавил, что в дни еврейских праздников Израиль полностью закрывает оккупированный Западный берег и сектор Газа, запрещая миллионам палестинцев передвигаться, въезжать в Иерусалим или посещать их святые места, «предположительно, для защиты евреев во время религиозных праздников».

«Но на Ид аль-Адха Израиль сделал обратное: разрешил религиозным экстремистам отправиться в Аль-Аксу с целью провоцировать мусульман, и я думаю, что это должно быть совершенно ясно, потому что это не просто благочестивые еврейские паломники, которые хотят пойти и помолиться в святом месте», сказал Абунима.

«Это организованные провокации со стороны Храмового движения, которое финансируется израильским правительством, и чья четко заявленная цель - разрушение мечети Аль-Акса и ее замена еврейским храмом».

Напомним, что евреям запрещено молиться в этом комплексе в соответствии с давней договоренностью между израильскими властями и мусульманскими авторитетами.

Но в последние годы израильские религиозные националисты активизировали посещения места, чтобы оспорить это соглашение. Палестинцы считают такие визиты провокацией и опасаются, что Израиль намерен захватить место.

При этом Израиль рассматривает весь Иерусалим как свою объединенную столицу, в то время как палестинцы хотят, чтобы оккупированный Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.