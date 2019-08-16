В Кашмире второй день продолжаются перестрелки между индийскими и пакистанскими войсками

В четверг в Кашмире состоялся обмен огнем между пакистанскими и индийскими военными. Сообщается, что погибли трое пакистанских солдат и пятеро индийских. Также погибли двое гражданских со стороны Пакистана.

В пятницу армия Пакистана заявила, что индийские войска снова открыли огонь через линию контроля в Кашмире, убив одного солдата, в результате чего число погибших пакистанцев возросло до шести менее чем за 24 часов.

В своем твиттере в пятницу официальный представитель пакистанской армии генерал Асиф Гафур написал, что «еще один храбрый сын земли погиб при исполнении служебных обязанностей» в городе Баттал.

«Перестрелка с перерывами продолжается», - написал Гафур в четверг.

Представитель индийской армии опроверг заявление пакистанской армии в четверг. «Никаких жертв. Это неверное утверждение», - заявил он агентству Reuters.

В заявлении, цитируемом информационными агентствами, индийская армия заявила, что примерно в 7 часов утра Пакистан нарушил режим прекращения огня между двумя странами на линии контроля.

Напомним, что события происходят в период усиливающейся напряженности между Индией и Пакистаном после того, как индуистское националистическое правительство Нью-Дели на прошлой неделе отменило особый статус для индийского Кашмира.

Решение Индии блокирует право штата Джамму и Кашмир с мусульманским большинством создавать свои собственные законы и позволяет жителям других провинций покупать там недвижимость.

Телефонные линии, интернет и телевизионные сети были заблокированы, и существуют ограничения на передвижение и собрания.

В преддверии спорного шага 5 августа, Индия также разместила тысячи дополнительных солдат и арестовала политических лидеров в индийском Кашмире.

Вооруженные ядерным оружием Индия и Пакистан вели две из трех своих войн за спорную территорию Кашмира.

В среду премьер-министр Пакистана Имран Хан выступил в местном законодательном собрании пакистанского Кашмира в Музаффарабаде.

Он сказал, что пришло время преподавать Нью-Дели урок и пообещал «бороться до конца» против любой индийской агрессии.

Хан также сравнил шаги Индии в Кашмире с нацистской Германией, обвинил их в этнических чистках и призвал международное сообщество принять меры.

Пакистан официально попросил Совет Безопасности ООН во вторник поздно вечером провести экстренное заседание для урегулирования ситуации.

По словам дипломатов, в пятницу СБ ООН встретится за закрытыми дверями по просьбе Китая и Пакистана, чтобы обсудить решение Индии об отмене особого статуса Джамму и Кашмира.

Но маловероятно, что будет принято какое-либо решение, поскольку Соединенные Штаты традиционно поддерживают Индию, а Китай поддерживает Пакистан.