Навальный, ну причем тут Дагестан?!

Есть политики, способные развиваться и исправлять свои ошибки, а есть такие, которых заклинивает на определенных темах и в такие моменты у них отключается разум. Вчера Алексей Навальный в очередной раз продемонстрировал, что относится ко второму типу политиков.

Ранее не раз он позволял себе хамские, ксенофобские выпады, в частности, в отношении Ислама и мусульман. Но на определенном моменте у кого-то (но не у нас) могло сложиться впечатление, что оценивший пассионарный потенциал кавказцев и заинтересованный в их поддержке Навальный, чтобы добыть их, начнет вести себя иначе. Так было бы разумнее для него как для политика, но, увы, в его голове слишком глубоко встроены блоки, при активизации которых разум отключается, и он начинает себя вести не как политик, а как уличный ксенофоб.

Именно это вчера можно было наблюдать в его статье "Что теперь делать. Наш план на 8 сентября и чуть дальше" (https://navalny.com/p/6188/), посвященной московским событиям. Выведем за скобки ее основное содержание, хотя и тут можно было бы многое сказать... Сосредоточимся на том высказывании, которое непосредственно затрагивает многих наших читателей и одну из категорий потенциальных сторонников Навального:

"Почему же не действует голос разума? Почему Путин не разрулит ситуацию по-правильному и по-хитрому?

Да потому, что идеологически власть в России-2019 — это микс между тюрьмой, армией и деревней в Дагестане.

В том кодексе написано: давлению не поддаемся. На призывы к порядку отвечаем непропорциональной агрессией. В ответ на ультиматумы положено кричать, что ты делал с чьей-то мамой, и вести себя себя так, что люди поостерегутся связываться с припадочным".

Возникает вопрос, почему, рассуждая о негативных примерах социальной культуры, Навальный наряду с тюрьмой и армией упомянул не деревню вообще, а "деревню в Дагестане"? Ответ очевиден - он явно считает "дагестанскую деревню" примером, худшим, чем, например, русскую деревню, в которой, по его мнению, сегодня не "положено кричать, что ты делал с чьей-то мамой". А вот в дагестанской "положено".

Конечно, в этом месте будет проще всего повозмущаться ксенофобской тенденциозностью Навального, подразумевающего, что "дагестанская деревня" представляет собой явление более неприглядное, чем современная русская. И такая реакция будет абсолютно справедливой.

Но нам интересно другое - как политик Навальный формирует свое мнение о тех или иных явлениях, в частности, в той стране, которую он хотел бы возглавить? В данном случае - на основании чего он судит о том, что "положено" в "дагестанской деревне"? Бывал ли он в таковой хоть раз? Читал ли хотя бы книги о ней, написанные ее обитателями, или может быть хотя бы смотрел репортажи с места о жизни людей? Если бы он поступал именно так, он бы вряд ли морозил такие глупости, но он ведь не знает даже того, что "деревня" в Дагестане называется "аулом", уже не говоря о том, что в ней "положено", а что нет.

Однако судя по этой ситуации, свое мнение о проблеме Навальный формирует не на основе ее изучения, как должен делать политик, а на основании обывательских шаблонов и стереотипов. И как ему после этого могут доверять даже те люди, которых не уязвляют его выпады в адрес их земляческой среды?

Напоследок, хотелось бы, чтобы Навальный, когда у него появится такая возможность, уделил хотя бы несколько минут своего времени, чтобы понять, как в реальности живут дагестанские аулы, особенно те, что сохранили или возродили исламский уклад https://youtu.be/ferHnsaySwg Возможно, тогда бы он понял, что ничего общего с ними российская власть не имеет, а вот российским оппозиционерам, напротив, есть чему поучиться у этих людей...