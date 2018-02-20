Навальному понадобились мусульмане. Но мусульманам не нужен Навальный

Алексей Навальный соблаговолил обратиться к мусульманам.

Слово "мусульмане", правда, не было произнесено вслух, вместо чего Навальный предпочел использовать расхожее словечко из еврейского блатного жаргона - "пацаны". Ну что поделаешь, одни подрывают себя "за пацанов", другие ими называют тех, кто их об этом не просил - такова культурная среда российского пацаната.

Тем не менее, фактически это обращение именно к мусульманам, ибо в нем Навальный перечислил исключительно республики титульных мусульманских народов - Кавказа и Идель-Урала.

Для начала пару слов о контексте этого обращения. Навальный и его сторонники, после того, как его не допустили до участия в выборах в качестве кандидата, ведут кампанию за их бойкот. Сама по себе эта позиция совпадает с нашей, более того, мы ее занимали и озвучивали еще тогда, когда сам Навальный собирался в выборах участвовать, так как считали, что в условиях нынешнего без пяти минут тоталитарного режима, использующего демократические процедуры как ширму, любые выборы - это фарс, а участие в них является вольной или невольной легитимизацией этого режима.

Навальный в отличие от нас и тех, кто выступал за неучастие в этих выборах изначально, решил бойкотировать их только после того, как на них не допустили его лично. Однако особенность его позиции заключается в том, что он собирается не только сорвать явку, но и зафиксировать это документально, хотя по сути вера в возможность оперировать какими-либо формальными доказательствами и процедурами в условиях тиранического режима ничем не отличается от такой же наивной веры в участие в выборах в его условиях.

Теперь конкретно об обращении Навального к мусульманам.

Как ни в чем ни бывало, политик, неоднократно оскорблявший мусульман, их религию и их женщин, не считая нужным даже извиниться за это, обращается к ним и просит их о поддержке в его маловразумительном политиканстве.

"Нам нужны вы", - говорит Навальный мусульманам. Это понятно, что вам нужны мы. А вы-то нам зачем нужны? Чтобы оскорблять нашу религию и соблюдающих ее женщин? Так нам для этого и нынешней власти хватает, у представителей которой в отличие от вас хватает ума хотя бы не делать это на словах, молча уничтожая и выдавливая вместо этого мусульман на деле.

"Наш общий враг это мошенники, фальсификаторы и люди, которые унижают целые народы, пытаясь доказать, что вот эти народы неспособны посчитать пришедших более-менее честно", - говорит несостоявшийся кандидат, призывающий бойкотировать выборы.

На счет мошенников и фальсификаторов - давайте да, оставим этот уровень разговора для детского сада. Мусульмане Евразии, в том числе этих порабощенных территорий, прекрасно знают, кто является их врагом на протяжении почти 500 лет для Поволжья и почти 200 лет для Кавказа, и это, конечно, куда более серьезный враг, чем мошенники и фальсификаторы.

Что же до унижения, то оно для нас заключается не в том, кто и как считает явку или голоса, которые сами по себе для нас никакой ценности не имеют, как и вся эта возня, а в том, как относятся к нам и нашей религии, на словах и на деле. Как относится на деле нынешняя власть, мы знаем, так же, как относится к ним, не скрывая своего отношения Навальный.

Так зачем же нам менять шило на мыло, суетиться, уже не говоря о том, чтобы создавать себе проблемы, для того, чтобы одним врагам помочь против других? Это ваши игры, вы в них и играйте. А если в следующий раз захотите подключить к ним мусульман, то заблаговременно подумайте о том, как обратиться к ним по-человечески, а не по-пацански.