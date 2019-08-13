Германские исламофобы угрожают сжечь детские сады за отказ от свинины в меню

Два детских сада в германском городе Лейпциг получили угрозы поджога и убийства сотрудников, после того, как они объявили о планах удалить из своих меню свинину, из соображений заботы о мусульманских детях.

Ультраправые экстремисты завалили работников детских садов угрозами в социальных сетях, развернув целую кампанию с призывом отказаться от нового меню. Чисто административное решение о том, что будут есть дети, превратилось в вопрос национального характера.

Инцидент, который привел к тому, что детские сады были помещены под охрану полиции, является последней яркой иллюстрацией того, как жарко разгорелись дебаты об иммиграции, идентичности и Исламе в Германии под влиянием крайне правых агитаторов.

«Дискуссия показывает, насколько широко распространен антимусульманский расизм и насколько открыто проявляется ненависть», - говорит Виола Шмидт, пресс-секретарь фонда по борьбе с расизмом имени Амадеу Антонио. Она добавила, что случай Лейпцига вызывает особую тревогу, поскольку он связано с угрозами в отношении центров по уходу за детьми.

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг рассказал о степени угроз в своем посте на Facebook, написав, что они включали угрозы - как в письменной, так и личной форме. Ультраправые обещали поджечь детский сад и избить сотрудников, если свинина не будет восстановлена в меню.

По словам мэра, из-за этого потока ненависти он потерял дар речи.

«В 2019 году детским садам угрожают, когда они меняют свое меню, потому что оно не соответствует недалекой картине мира», - написал он.

Он особенно выделил крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (AfD), которая публично выступает против предложенной смены меню, так как видит в этом ни более ни менее как признак ползучей «исламизации» Германии и надвигающейся кончины западной цивилизации.

«Упадок западной цивилизации, - писал Юнг, - это не результат того, что кто-то по какой-то причине имеет иную культуру питания, чем это принято за традиционным немецким столом, но результат потери своего морального компаса».

В ответ на замечания Юнга AfD удвоила свои атаки.

«Настало время противостоять этому безумию», - заявила Беатрикс фон Сторч, член парламента от AfD. «Mettbrötchen (свиные булочки), свиной шницель и нехаляльные мармеладные мишки нормальны в Германии - все остальное не нормально и никогда не станет нормой». Смешное заявление, если учесть, что эта самая немецкая «норма» постоянно менялась на протяжении столетий, так что сегодня традиционными блюдами немецкой кухни считается например картофель, завезенный из Америки. А уж кебабы и суши это вообще неотъемлемая часть городского общепита немецких городов.

До сих пор полиция в Лейпциге не произвела арестов за угрозы.

Пресс-секретарь Фонда Амадеу Антонио Шмидт сказала, что ситуация не «неожиданно возникла», а является результатом непрекращающейся агитации крайне правых по поводу иммиграции, особенно из мусульманских стран.

AfD, который особенно сильна в восточных провинциях, таких как Саксония, где находится Лейпциг, набирает силу, неуклонно развивая повествование о том, что Германия находится под угрозой Ислама, и извлекая выгоду из опасений по поводу решения Германии приветствовать около миллиона беженцев на пике европейского мигрантского кризиса в 2015 году. В прошлом году антиисламские сообщения партии включали кампанию, призывающую к созданию «школ без ислама».

«Это очень опасное повествование, поскольку оно подразумевает ситуацию нападения и предполагает, что те, на кого нападают, должны защищаться», - говорит Шмидт. «В конце концов, это узаконивает насилие».

В то время как AfD несёт большую часть вины за последнюю часть ядовитой риторики, Шмидт также выделила консервативный Христианско-демократический союз Меркель за то, что он внес вклад в истерию по этому вопросу, демонстрируя, как нарратив AfD проникает в политический мейнстрим. Саксонское отделение ХДС также объявило планы детских садов «неприемлемыми».

Йозеф Яннинг, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям, говорит, что этот инцидент также является отражением относительного отсутствия этнического разнообразия в Саксонии, в отличие от более космополитических частей страны.

Консервативная восточная земля является оплотом для AfD, которая ненамного отстает от правящего ХДС в опросах перед выборами в следующем месяце и местом рождения антиисламского уличного движения ПЕГИДА. В сентябре прошлого года в саксонском городе Хемниц произошли жестокие крайне правые протесты, в то время как в марте прошлого года восемь членов неонацистской террористической ячейки были осуждены в саксонском городе Фрайталь.

«В тех частях страны, где иммиграция присутствует уже давно ... это нормально для удовлетворения особых потребностей детей», - сказал он. «В Саксонии это не так твердо установлено, и в отсутствие большого разнообразия эти выборы стали политизированными из-за националистических акторов».