Египетское правительство проводит этническую чистку бедуинов Синая

В прошлом месяце египетское правительство разрушило принадлежащие бедуинам дома в деревне Тарабин на юге Синае на том основании, что они не были «законно» приобретены.

Тарабин расположен в Нувейбе, на северо-западном берегу залива Акаба, где впечатляющие горные хребты и ветхие хижины на краю воды давно привлекают туристов.

Помимо курортов, которые усеивают береговую линию и собирают толпы людей, у Синая есть еще сторона, которая хорошо известна местному населению, но не туристам — это постоянное, но особенно усилившееся после переворота 2013 года и прихода к власти Аль-Сиси, систематическое подавление бедуинов.

Египетское законодательство налагает жесткие ограничения на владение недвижимостью на Синае, и правительство потребовало от жителей и компаний на полуострове доказать к сентябрю, что они владеют домами законно. Для этого еще не определен конкретный срок, но те кто не сможет доказать свои права на жилье, будут считаться захватчиками государственной земли.

Только на северном Синае около 40 000 земельных участков были унаследованы в результате практики «вад аль-яд», что означает, что дома, сельскохозяйственные угодья и предприятия передавались из поколения в поколение без официальных документов, подтверждающих право собственности.

Лишь египтяне, рожденные от египетских родителей, могут владеть землей, но доказать, откуда родом их прадедушки и бабушки, нелегко, учитывая, что бедуины, как правило, не имеют свидетельств о рождении или удостоверений личности.

И даже если они могут это доказать, регистрация их земли является дорогостоящим процессом, и это не считая оплаты услуг адвоката, транспортных расходов и официальных сборов.

Если кто-то не может удовлетворить требования - их имущество постигнет та же участь, что и здания в Тарабине - десятилетия семейной истории будут разрушены до основания за считанные часы.

Эта практика противоречит восьмой статье египетско-османского соглашения 1906 года о границе между Синаем и османскими провинциями Хиджаз и Иерусалим (которая впоследствии стала границей между Египтом и подмандатной Палестиной), в которой говорится, что «местные и арабы», живущие с обеих сторон, сохраняют право собственности на воду, поля и землю.

Это также противоречит Конвенции № 107 о коренном и племенном населении, которая защищает коренные народы от дискриминации, но это ничего не означает для египетских властей, которые вновь и вновь доказывают, что конвенции и законы являются неприятным препятствием, а не чем-то обязательным к соблюдению.

Разрушение домов на Синае в основном происходило на севере, где проживают более крупные племена Саварка, Ремикат и Тарабен, которые давно просят центральное правительство уважать их права, говорит журналист Массаад Абу Фаджр из северного Синая, чей дом также был разрушен египетским правительством. С этой целью в 2007 году жители основали движение «Ведна Неаиш» («Мы хотим жить»), но вместо того, чтобы уважать их требования, власти арестовали нескольких их видных членов.

Официальная линия правительства заключается в том, что оно ведет войну с террором, но, согласно отчету Института Тахрир за 2018 год, на Синае никогда не было более 1000 боевиков, и тот факт, что 100 000 человек уже были перемещены, указывает на то, что кампания по обеспечению безопасности совершенно несоразмерна с угрозой, которую представляют эти боевиик.

Местные жители считают, что на самом деле это война с гражданским населением, и что эти карательные меры направлены на то, чтобы заставить бедуинов Синая эмигрировать. Это этническая чистка, говорит Фаджр.

Исторически египетское государство всегда сомневалось в верности бедуинов. Известный египетский журналист Мухаммад Хассанаин Хайкаль предупреждал своего друга Гамаля Насера, что синайские племена представляют собой проблему. С тех пор дискриминация передавалась по наследству всем сменяющим друг друга правительствам.

Бедуины были отрезаны от туристической прибыли на юге полуострова, которая когда-то составляла треть от общего туристического дохода страны, и их не пускали на рабочие места в промышленности, занятые с основном египтянами из долины Нила, которых поощряли эмигрировать на Синай, чтобы разбавить местное население.

Бедуинам не разрешается вступать в армию или полицию, и им запрещено занимать значительные посты в правительстве. Власти демонизируют их как контрабандистов наркотиков, вместо того, чтобы проводить необходимые реформы для интеграции и развития общества.

По словам Фаджра, когда власть оказалась в руках у Ас-Сиси, тот поднял дискриминацию бедуинов на новый уровень, и решил полностью уничтожить их как вид. Полуостров полностью изменился руками генерала, ставшего президентом.