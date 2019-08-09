Бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа

Сотрудники киргизского спецназа все же задержали бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который всего за день до того лично отстреливался от штурмующих его дом силовиков, сообщает корреспондент «Интерфакса».

ТАСС со ссылкой на штаб бывшего президента отмечает, что он сам сдался властям. Вместе с ним были задержаны его советник Фарид Ниязов и зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

В МВД республики подтвердили факт задержания. "После задержания Атамбаев был доставлен в Главное следственное управление МВД", - сказал представитель ведомства. По его словам, сейчас оформляются все предусмотренные в таких случаях документы. "Никакого давления на экс-президента не оказывается и все его права соблюдены", - заверил собеседник.

А уже сегодня Первомайский районный суд Бишкека избрал Алмазбеку Атамбаеву меру пресечения в виде ареста до 26 августа. Наблюдатели отмечают, что избранный срок ареста (18 суток с момента задержания) очень низок. Согласно 117-й статье УПК Киргизии мера пресечения может избираться на срок до двух месяцев. Это не означает, что через 18 суток Атамбаева освободят, однако суд должен будет пересмотреть вопрос о мере пресечения, и адвокаты могут потребовать домашнего ареста или подписки о невыезде.

Ранее Атамбаеву предъявили обвинения — пока лишь по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, состоявшемся в 2013 году. Именно по этому делу его ранее безуспешно вызывали в МВД как свидетеля. Между тем теперь, после оказания ожесточенного сопротивления задержанию, Атамбаеву грозят гораздо более серьезные обвинения. Ему могут вменить организацию массовых беспорядков, применение насилия к представителям власти, убийство, захват заложников.