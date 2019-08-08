Кыргызстан: штурм резиденции бывшего президента закончился гибелью спецназовца

В Кыргызстане вечером 7 августа (то есть, вчера) сотрудники спецназа устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Экс-президента намеревались задержать, но собравшиеся на месте событий его сторонники не позволили силовикам это сделать.

Попытка штурма началась около 20:00 по местному времени (17:00 мск) в присутствии журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции; в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) подчеркивали, что спецназовцы не используют боевое оружие. Примерно через два с половиной часа сторонникам Атамбаева удалось выдавить спецназ с территории, при этом часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего президента; как сообщало издание Kaktus Media, у них отобрали оружие и избили.

После неудачной первой попытки в Кой-Таше установилось относительное затишье. Сторонники Атамбаева начали строить баррикады на территории резиденции; в это же время, как сообщалось, из Бишкека в Кой-Таш стягивались дополнительные силы спецназа. В городе отключили сотовую связь и интернет.

По последним данным, пострадали более 50 человека, один из них — сотрудник спецназа — умер в больнице после операции. Шестерых спецназовцев удерживают внутри резиденции Атамбаева. У них также есть ранения и травмы; сообщается, что они находятся под наблюдением врачей. Сторонники экс-президента заявили, что отпустят их только после восстановления связи в Кой-Таше - то есть, по сути они стали заложниками.

Утром Генпрокуратура сообщила о возбуждении вороха уголовных дел по итогам столкновений — об убийстве, покушении на убийство, насилии в отношении представителей власти, захвате заложников, массовых беспорядках и хулиганстве. Ведомство также заявило, что задержать Атамбаева было решено из-за его неявки на допрос по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. МВД, в свою очередь, объявило, что установило непосредственную причастность Атамбаева к преступлению — якобы Батукаев был освобожден «по прямому указанию» президента, «путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни».

Президент Кыргыхстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск на Иссык-Куле и провел заседание Совбеза. Жээнбеков обвинил своегшо предшественника в «грубом попрании» законов, которое заключалось в оказании «жесткого вооруженного сопротивления проведению следственных мероприятий», и призвал руководителей силовых ведомств «принять безотлагательные меры». Парламент также решил днем 8 августа прервать каникулы и собраться на экстренное заседание.

Атамбаев возложил ответственность на действующую власть — и при этом рассказал, что лично оказывал вооруженное сопротивление спецназу. По словам бывшего президента, власть хочет, «чтобы Атамбаев замолчал, желательно навсегда». «Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться, потому что я не баран, которого Сооронбай повезет глотку перерезать», — сказал он. По словам Атамбаева, из всех сопротивлявшихся штурму лишь у него было оружие — и он применил его, когда спецназовцы зашли на третий этаж его дома. «Я старался ни в кого из ребят не попадать», — сказал он.

Экс-президент заявил, что спецназ, вопреки утверждениям ГКНБ, использовал во время штурма в том числе боевое оружие с лазерными прицелами, и призвал силовиков «не стрелять в свой народ». Он также заявил, что его сторонники согласились освободить захваченных спецназовцев. Пока что этого не произошло.

Глава ГКНБ выразил сожаление, что не приказал участникам операции стрелять на поражение. Выступая в парламенте, Орозбек Опумбаев заявил, что у спецназовцев не было огнестрельного оружия, в то время как Атамбаев «сам говорил», что владеет снайперской винтовкой. «Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в молодых парней. Я, честно говоря, может, жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение», — заявил Опумбаев.

В парламенте также выступил президент Жээнбеков. «Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления», — сказал он.

Сам Атамбаев анонсировал бессрочную акцию протеста около парламента. Общаясь с журналистами утром 8 августа, он сказал, что его сторонники намерены около 16:00 (13:00 мск) провести акцию у здания «Медиа форума» в Бишкеке, после чего выйти к Белому дому, где располагается парламент, на бессрочный митинг. «Если они так поступают с экс-президентом, дом которого охраняется по закону до вступления приговора суда в законную силу… простых людей они, конечно, вообще, я думаю, за людей не считают», — заявил он.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии. В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент «сопливым». После этого парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам, после чего