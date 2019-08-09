Абдуллах Оджалан заявил, что готов решить курдский вопрос за неделю

Заключенный в тюрьму лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан заявил, что готов найти решение по курдскому вопросу, и что он может остановить конфликт между турецким государством и повстанцами РПК в течение недели, говорится в заявлении его адвокатов.

Согласно сообщению, опубликованному поздно вечером в четверг, Оджалан заявил, что курдам не нужно отдельное государство в рамках поиска для себя места, которое соответствовало бы историческим турецко-курдским отношениям.

«Я пытаюсь открыть пространство для курдов, так давайте решим курдский вопрос», - сказал он в своем заявлении.

«Я говорю, что могу устранить эту конфликтную ситуацию ... в течение недели. Я могу ее решить, я уверен в себе, я готов к решению. Но государство ... должно делать то, что необходимо», - сказал он.

Эксперты отметили, что предложение Оджалана о переговорах поступило на следующий день после того, как Турция и Соединенные Штаты достигли соглашения о координации и управлении созданием безопасной зоны на севере Сирии.

Напомним, что северная Сирия в настоящее время находится под контролем поддерживаемых Отрядов народной самообороны (YPG), которое имеет прямую связь с РПК.

Оджалан является основателем Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в 1984 году начала сепаратистское восстание против турецкого государства.

Оджалан содержится в тюрьме на острове Имралы с тех пор, как турецкий спецназ захватил его в Кении в 1999 году, и его уважают среди сторонников Демократической партии народов, которая считает его ключом к любому мирному процессу.

Запрет на посещение Оджалана, действующий с 2011 года, был снят в мае, когда его адвокаты встретились с ним впервые за восемь лет. В заявлении адвокатов говорится, что они снова встретились с ним в среду.

Тем не менее, существуют серьезные сомнения в отношении возможности Оджалана действительно остановить конфликт. Ситуация с выборами мэра в Стамбула, когда и ДПН и руководство РПК фактически поступили вопреки его призыву и поддержали кандидатуру Экрема Имамоглу, показала, что его влияние имеет свой предел. И вряд ли маховик военной машины РПК — а многие молодые командиры даже никогда в глаза не видели живого Оджалана — остановится просто так, по желанию самого Оджалана.

РПК занесена в черный список как «террористическая» группа в Турции, НАТО, США, Великобритании, Германии и в других странах.

Сам конфликт между Турецкой Республикой и РПК унес жизни 40000 жизней с 1984 года.