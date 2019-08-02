Мэр Могадишо умер от ран, полученных из-за теракта в его офисе

Мэр столицы Сомали Могадишо умер от ран, полученных в результате недавнего теракта в его офисе.

Мэр Абдирахман Абди Омар Осман скончался в четверг, несмотря на безуспешные попытки врачей спасти его в больнице в столице Катара Дохе, куда он был доставлен после теракта, сообщил представитель президента Сомали.

Шесть человек были убиты, а Осман, также известный как Инженер Ярисов, был ранен во время нападения 24 июля.

Министр информации Мухаммед Абди Хайир заявил после нападения, что среди погибших были окружные комиссары.

Нападение произошло спустя несколько часов после того, как специальный посланник Организации Объединенных Наций Джеймс Свон посетил мэрию.

Осман и несколько других тяжело раненых в результате нападения были доставлены в Катар для лечения.

«Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой»* вооруженная группировка, борющаяся за свержение правительства Сомали, взяла на себя ответственность за это нападение, заявив, что их целью был Свон.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед похвалил Абдирахмана, который работал советником в Лондоне до возвращения на свою истерзанную войной родину, в качестве государственного служащего, посвятившего себя восстановлению страны.

«Он пожертвовал своей жизнью и временем, служа сомалийской общественности», - говорится в заявлении президента.

«Его будут помнить за его преданность служению народу и стране, а также за усердную работу по развитию Могадишо, одновременно занимая четкую позицию в борьбе с терроризмом».

Сын Абдирахмана, Мухаммед Омар, отдал трогательную дань памяти своему покойному отцу.

«Сегодня жители Могадишо теряют своего мэра, но я потерял своего отца», - написал он в Твиттере.

«Пусть Аллах дарует ему высшую степень рая».

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