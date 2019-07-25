Теракт в приемной мэра столицы Сомали: мэр ранен, шестеро убиты

По меньшей мере шесть человек были убиты, а многие, включая мэра столицы Сомали Могадишо, были ранены, в результате взрыва смертника в кабинете мэра всего через несколько часов после визита недавно назначенного посланника Организации Объединенных Наций в это помещении.
Мэр Абдирахман Омар Осман "был ранен в результате взрыва, и в настоящее время он находится на лечении", - заявил в среду заместитель мэра Мохамед Абдуллахи Тула в интервью радио "Могадишо".
Министр информации страны Мухаммед Абди Хайир сказал, что среди погибших были комиссары Могадишо.
«Шесть человек, включая двух окружных комиссаров и трех директоров, были убиты во время теракта сегодня днем», - сказал Мохамед журналистам в Могадишо.
«Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой»* вооруженная группа, борющаяся за свержение правительства Сомали, взяла на себя ответственность за это нападение.
Группа заявила, что атака была направлена против специального посланника ООН Джеймса Свона.
Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в Сомали подтвердила, что Свон встретился с Османом в его офисе ранее в среду, но сказала, что покинул здание к моменту взрыва.
«Я сожалею об этом отвратительном нападении, которое не только демонстрирует насильственное игнорирование святости человеческой жизни, но и направлено против сомалийцев, работающих над улучшением жизни своих собратьев-сомалийцев в регионе Могадишо-Банадир», - говорится в заявлении Свон.
«ООН поддерживает народ и правительство Сомали в их неприятии подобных террористических актов, и мы думаем о жертвах этого нападения».
Свидетель и источник безопасности, который попросил не называть его имени, сообщил агентству AFP, что террорист-смертник вошел в зал, где собирались чиновники, и взорвался внутри здания.
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