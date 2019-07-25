Теракт в приемной мэра столицы Сомали: мэр ранен, шестеро убиты

По меньшей мере шесть человек были убиты, а многие, включая мэра столицы Сомали Могадишо, были ранены, в результате взрыва смертника в кабинете мэра всего через несколько часов после визита недавно назначенного посланника Организации Объединенных Наций в это помещении.

Мэр Абдирахман Омар Осман "был ранен в результате взрыва, и в настоящее время он находится на лечении", - заявил в среду заместитель мэра Мохамед Абдуллахи Тула в интервью радио "Могадишо".

Министр информации страны Мухаммед Абди Хайир сказал, что среди погибших были комиссары Могадишо.

«Шесть человек, включая двух окружных комиссаров и трех директоров, были убиты во время теракта сегодня днем», - сказал Мохамед журналистам в Могадишо.

«Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой»* вооруженная группа, борющаяся за свержение правительства Сомали, взяла на себя ответственность за это нападение.

Группа заявила, что атака была направлена ​​против специального посланника ООН Джеймса Свона.

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в Сомали подтвердила, что Свон встретился с Османом в его офисе ранее в среду, но сказала, что покинул здание к моменту взрыва.

«Я сожалею об этом отвратительном нападении, которое не только демонстрирует насильственное игнорирование святости человеческой жизни, но и направлено против сомалийцев, работающих над улучшением жизни своих собратьев-сомалийцев в регионе Могадишо-Банадир», - говорится в заявлении Свон.

«ООН поддерживает народ и правительство Сомали в их неприятии подобных террористических актов, и мы думаем о жертвах этого нападения».

Свидетель и источник безопасности, который попросил не называть его имени, сообщил агентству AFP, что террорист-смертник вошел в зал, где собирались чиновники, и взорвался внутри здания.

* - запрещены в РФ