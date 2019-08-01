Почему так важны недавние сносы палестинских домов?

Недавно мы сообщали, что Израиль начал снос домов в Вади аль-Хуммус, который является частью палестинского района Сур-Бахир в Восточном Иерусалиме. Снос палестинских домов, к сожалению, не редкость, но как пишет израильский политический аналитик др. Майкл Коплов, есть две вещи, которые делают Вади аль-Хуммус необычным. Пересказ его материала на сайте Israel Policy Forum мы представляем здесь.

В отличие от остальной части Сур-Бахира, Вади аль-Хумус находится не в Восточном Иерусалиме, и он также примыкает к «барьеру безопасности» (то есть, построенной израильтянами стене). Эти две переменные делают этот конкретный случай сноса домов очень важным и заслуживающим особого внимания, поэтому не случайно Коплов призывает оказывать особое внимание к этому сносу домов. По его словам разрушение этих домов создает прецедент, который приведет к перманентному смятению из-за палестинских строений на Западном берегу, если оно достигнет своего логического завершения, и создаст ситуацию, которая будет еще более несправедливой по отношению к палестинцами, в то время как Израиль подвергнется гораздо большему осуждению.

Израиль утверждает, что дома в Вади аль-Хуммус должны были быть снесены, поскольку они представляют неприемлемую угрозу безопасности. 13 домов, помеченных для сноса, были построены прямо у барьера безопасности на Западном берегу, и правительство хочет создать буферную зону для барьера в этой части Сур-Бахир. Жители района обжаловали приказы о сносе в Верховном суде, который постановил, что дома могут быть законно снесены в целях безопасности, и снос все таки начался.

Коплов конечно отмечает, что поддерживать необходимые меры безопасности Израиля разумно, и что эти разрушения в глазах многих людей все же относятся к иной категории, чем привычные сносы палестинских домов, которые осуществляются только потому, что палестинцы не имеют разрешения на строительство в Израиле (которые, что немаловажно, почти невозможно для палестинцев получить). Израиль все время принимает меры безопасности, которые негативно влияют на палестинцев, и если кто-то считает эти меры законными, то эти сносы тоже будут не особенно заметны. Но в данном случае важен контекст.

Вади аль-Хуммус находится за пределами муниципальной линии Иерусалима, поэтому он не является юридически частью Восточного Иерусалима в соответствии с израильским законодательством, и муниципалитет Иерусалима не имеет там никакой юрисдикции. Как и другие части Западного берега, окружающие Иерусалим, район находятся внутри барьера безопасности, но что выделяет Вади аль-Хуммус, так это то, что он находится внутри барьера безопасности, но при этом находится в районах А и В, что делает его частью палестинской администрации. Другими словами, район находится на палестинской территории под палестинским административным контролем, но он находится внутри барьера безопасности, который мешает там работать ПА. Это обратная ситуация с районами Восточного Иерусалима такими как Куфр-Акб и лагерем беженцев Шуафат, которые находятся внутри муниципальной линии Иерусалима и, таким образом, находятся под юрисдикцией Израиля, но Израиль не предоставляет им каких-либо муниципальных услуг, поскольку они находятся за стеной.

Поскольку разрушенные Израилем дома находились в районах А и В, они не были построены незаконно в соответствии с израильским законодательством, так как Израиль не является органом, который выдает разрешения на строительство в Вади аль-Хуммус. Скорее, именно ПА предоставила разрешения на строительство там, поскольку это ее административная территория и, следовательно, это ее работа. То, что Израиль построил стену безопасности не на муниципальной линии Иерусалима, а за ее пределами, чтобы включить часть Западного берега, предназначенную для того, чтобы находиться под палестинским контролем, было сознательным выбором Израиля, но это не изменяет основного факта, что земля, которую он оставлял к западу от стены, все еще находится в зоне A и зона В. Когда Израиль осуществляет снос домов, за исключением домов, разрушенных в результате «террористической деятельности», они происходят в зоне C, поскольку это административная территория Израиля. Это был первый раз, когда Израиль разрушил дома, которые имели соответствующие разрешения на строительство от ПА и расположены на территории, которая неоспоримо находится под палестинским административным контролем.

Прецедент этого случая монументален. Вся нынешняя установка на Западном берегу основана на разделении территории на зоны A, B и C, каждая из которых имеет свой отдельный статус. Когда премьер-министр Нетаньяху говорит о сохранении статус-кво на Западном берегу, он говорит о том, чтобы ПА продолжала отвечать за повседневные дела в районах А и В. Когда сторонники аннексии, такие как Айелет Шакед и Нафтали Беннетт говорят о том, что Израиль должен распространить суверенитет в зоне C на Западном берегу, они намерены предоставить ПА автономию для управления своими делами в районах A и B. Это буквально стандарт, которым управляются все дела на Западном берегу, и все же Израиль теперь вышел за рамки не выдачи разрешений и сноса недопустимых зданий в районе, который он контролирует. Теперь он вошел в район, относящийся к администрации палестинских властей, и про которой даже все правые Израиля (за исключением небольшой группы экстремистов, выступающих за аннексию всего Западного берега Израилем) согласны, что ПА должна продолжать там свою деятельность. И в этом районе Израиль уничтожает дома, у которых есть разрешения на строительство. Это похоже на то, как если правительство США объявило, что собирается построить южную пограничную стену, по замыслу президента Трампа, вокруг мексиканского квартала на другой стороне Рио-Гранде, а затем отправило бульдозеры для сноса домов в этом мексиканском районе, потому что они оказались слишком близко к американской стороне стены.

Коплов отмечает, что не может судить, что является законной потребностью Израиля в безопасности, а что нет. Верховный суд Израиля принял довод государства о том, что разрушение этих домов необходимо для обеспечения безопасности стены. Но как-бы то ни было, стена в этом месте была построена вокруг палестинского района и вокруг территории, которая не находится под административным контролем Израиля, согласно договору в Осло, а сам Израиль беспрецедентно использует «безопасность стены» в качестве предлога для эффективной аннексии территории А и В, где живут только палестинцы. Это также ставит под угрозу неисчислимое количество других зданий. Любой, кто когда-либо видел лагерь беженцев Шуафат, чьи здания не только доходят до самой стены, но и возвышаются над нею, сразу же поймет, что «безопасность стены» представляется довольно туманным понятием и что его применение в других случаях приведет к хаосу. Собирается ли сейчас Израиль разрушать другие строения, которые расположены слишком близко к барьеру? Собирается ли он из соображений безопасности сносить дома в других местах районов А и В? Принятие этой политики к своему окончательному выводу позволяет Израилю делать практически все, что ему нравится, в любом месте на Западном берегу, невзирая на существующие законы и правила.

Мы можем, добавляет Коплов, спорить о том, что должно происходить в Зоне C, но никто - включая премьер-министра и всех министров кабинета в нынешнем правительстве, кроме тех, кто состоит в зараженном каханистами Союзе правых партий, - не спорит о том, что области A и B предназначены лишь для палестинцы и что Израиль не заинтересован в них. Снос домов в тех местах, где у Израиля нет юрисдикции над строительством, не является простым ландшафтным дизайном, и любой, кто просто кричит «охранная буферная зона!» в качестве оправдания, должен обратить более пристальное внимание на то, какой грандиозный скачок произошел в практике сноса палестинских домов. К чему это может привести, можно только догадываться.