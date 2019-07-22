Израиль собирается снести более 100 палестинских домов

Израильские бульдозеры в сопровождении сотен солдат и полицейских в понедельник прибыли в палестинскую деревню Сур-Бахер, чтобы снести около 100 домов в районе Вади-эль-Хуммус недалеко от разделительной стены, несмотря на протесты палестинцев и критику со стороны международного сообщества.

Израильские военные считают дома, расположенные рядом со стеной, пересекающей оккупированный Западный берег (палестинцы называют ее «стеной апартеида») угрозу безопасности.

Верховный суд Израиля вынес решение в пользу военных в прошлом месяце и назначил понедельник крайним сроком для сноса домов. По словам палестинцев, это создаст прецедент для других городов вдоль всей стены, которая простирается на сотни километров вокруг и через оккупированный Израилем Западный берег.

В итоге жители всех этих домов окажутся на улице.

«С 2 часов ночи они насильно эвакуируют людей из их домов и начали устанавливать взрывчатые вещества в домах, которые они хотят разрушить. Здесь сотни солдат», - говорит Хамада Хамада, лидер общины в одном из районов, находящихся под угрозой.

Палестинцы обвиняют Израиль в использовании т. н. «безопасности» в качестве предлога для вытеснения их из этого района в рамках долгосрочных усилий по расширению поселений. Все поселения на оккупированных палестинских землях являются незаконными по международному праву.

Они также указывают на то, что большинство зданий в районе Вади-эль-Хуммус, расположенных в районе Сур-Бахер, должны находиться под палестинской администрацией и гражданским контролем в соответствии с соглашениями Осло 1993 года.

Палестинские чиновники говорят, что всем сносимым зданиям были выданы разрешения от Палестинской администрации, которая управляет (на бумаге) этой частью района.

Организация освобождения Палестины (ООП) выступила с заявлением, в котором израильский суд обвиняется в стремлении «создать прецедент, позволяющий израильским оккупационным силам сносить многочисленные палестинские здания, расположенные в непосредственной близости» от стены.

Джейми Макголдрик, координатор ООН по гуманитарным вопросам, и другие официальные лица ООН также призвали израильские власти на прошлой неделе остановить планы по сносу домов.

Европейский союз опубликовал заявление, в котором говорится: «Продолжение этой политики подрывает жизнеспособность решения о двух государствах и перспективу прочного мира».