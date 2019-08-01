Хамза бин Ладен убит — New York Times

Хамза бин Ладен, сын Усамы бин Ладена, которого рассматривали как возможного наследника в руководстве Аль-Каиды*, мертв. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Подробности авиаудара, который убил его, были скудны, в том числе место и время нанесения остаются неизвестными, хотя некоторые эксперты указывают на афганско-пакистанскую границу как самое вероятное место нахождения Бин Ладена. Правительство США сыграло свою роль в операции, но пока неясно, каким образом.

По словам чиновников, Хамза бин Ладен был убит в первые два года правления Трампа, причем еще до того, как Государственный департамент объявил о вознаграждении в 1 миллион долларов за информацию о его местонахождении в феврале, но американские военные и спецслужбы не подтвердили его смерть к тому времени.

NYT отмечает, что хотя Бин Ладен был обладателем громких имени и происхождения, известие о его смерти стало скорее символической победой американского правительства, чем устранением реальной угрозы. Аль-Каида не проводила крупномасштабных атак в течение многих лет (активность аффилированных с нею групп в Сирии это отдельный вопрос), и хотя Бин Ладен готов был в конечном итоге занять руководство группой, это время, похоже, оставалось в далеком будущем.

В то же время, Али Суфан, бывший агент ФБР, который занимался расследованиями и много писал об Аль-Каиде, включая обширный профиль Хамзы бен Ладена, опубликованный в 2017 году, призывает с осторожностью относиться к таким сообщениям, поскольку для Аль-Каиды весьма необычно не объявлять о смерти лидера и не чествовать его как мученика. Но если сообщение американских чиновников является точным, сказал он, «это значительно подрывает планы Аль-Каиды по переходу ко второму поколению».

Впрочем, ряд экспертов считает, что роль Бин Ладена чересчур раздута, и до руководства Аль-Каидой, если бы он даже занял его, молодому Бин Ладену было еще очень далеко.

В среду президента Трампа спросили о смерти Бин Ладена, о которой впервые сообщила NBC News, но он отказался от комментариев.

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