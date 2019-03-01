США назначили 1 миллиона долларов за сына Бин Ладена

Вашингтон предлагает вознаграждение в размере до 1 млн. долларов США за информацию об одном из сыновей покойного лидера Аль-Каиды* Усамы бин Ладена.

По словам официальных лиц США, Хамза бин Ладен становится лидером «исламистской группировки боевиков».

Считается, что он базируется около афгано-пакистанской границы.

В последние годы он выпустил несколько аудио и видео сообщений, в которых призвал своих сторонников напасть на США и их западных союзников, чтобы отомстить за убийство его отца.

Напомним, что в 2011 году спецназ США убил Усаму бин Ладена в жилом комплексе в Абботтабаде, Пакистан.

О Хамзе бин Ладене известно, что ему около 30 лет, а два года назад США официально объявили его глобальным террористом.

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Письма Усамы бен Ладена, найденные в его доме, указывали, что он считал Хамзу любимым сыном, и растил его, чтобы тот сменил его в качестве лидера Аль-Каиды.

Считается, что Хамза бин Ладен провел годы со своей матерью в Иране, где, возможно и состоялась его свадьба, в то время как другие сообщения предполагают, что он, возможно, жил в Пакистане, Афганистане или Сирии.

«Мы действительно считаем, что он, вероятно, находится на афгано-пакистанской границе [sic] и ... он пересечет границу с Ираном. Но он может быть где угодно, хотя бы… в южной части Центральной Азии», - сказал помощник министра дипломатической безопасности Майкл Эванофф.

В общем, можно сказать с уверенностью только одно — Хамза бин Ладен очевидно продолжает жизненный путь своего отца.

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