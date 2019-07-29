Индонезия больше не хочет быть международной свалкой отходов

Индонезия планирует ужесточить правила борьбы с ростом импорта пластиковых отходов, в частности собирается ввести реестр экспортеров мусора и ужесточить пограничные проверки, сообщили чиновники страны в пятницу.

Данные статистического агентства показали, что импорт пластиковых отходов вырос на 141% в прошлом году до 283 000 тонн после того, как запрет Китая нарушил ежегодный мировой поток миллионов тонн отходов.

Торговый представитель Оке Нурван сказал, что Индонезия уведомила о новых правилах 15 стран, в которых проживают основные экспортеры.

«Если вы не зарегистрированный экспортер, мы не выдадим вам разрешение (на импорт)», - заявил журналистам генеральный директор по внешней торговле министерства торговли Нурван.

Он отказался назвать страны, но в отчете международной экологической организации Гринпис в апреле говорилось, что большая часть импорта отходов в Индонезию прибыла из Австралии, Германии, Нидерландов, Великобритании и США.

У самой населенной мусульманской страны мира уже есть правила, ограничивающие импорт пластикового лома, такие как рекомендации министерства охраны окружающей среды и доказательства инспекционных проверок.

Но совсем недавно таможенники обнаружили ввоз мусора, смешанного с другими отходами, такими как резина и подгузники, и приказали отправить все это обратно в свои страны.

Нурван добавил, что сотрудники таможни усилят проверки на импорт, пообещав более суровое наказание за нарушение новых правил.

Индонезия уже борется с собственными отходами, которые часто попадают на свалки или просачиваются в реки. Исследование, проведенное в 2015 году в журнале Science, показало, что страна является вторым по величине источником пластиковых загрязнителей в океане.

Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, Индонезия также добивается взимания платы за пластиковые пакеты (как относительно недавно поступила Турция), но парламент отложил этот шаг после жалоб в отрасли.

Однако страна все же не откажется полностью от приема пластикового мусора, поскольку он используется в перерабатывающей промышленности, сказал Нурван.