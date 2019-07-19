Индонезия отправляет обратно в Австралию более 200 тонн мусора

Индонезия заявила, что отправит более 210 тонн мусора обратно в Австралию, став еще одной страной Юго-Восточной Азии, которые выступают против служения в качестве полигона для захоронения мусора из стран первого мира.

Восемь контейнеров, перехваченных в городе Сурабая, должны были содержать только макулатуру, но власти также обнаружили опасные материалы и бытовые отходы, включая пластиковые бутылки и упаковку, использованные подгузники, электронные отходы и банки, сообщил AFP представитель таможенного агентства в Восточной Яве.

После проверки министерство охраны окружающей среды Индонезии рекомендовало "реэкспорт предметов", говорится в сообщении агентства.

«Это сделано для защиты населения и окружающей среды Индонезии, особенно в Восточной Яве, от отходов B3», - добавил он, ссылаясь на опасные и токсичные материалы.

По заявлению властей, австралийская компания Oceanic Multitrading отправила отходы в Индонезию с помощью индонезийской фирмы PT MDI.

Решение Китая в 2018 году запретить импорт иностранных пластиковых отходов повергло глобальную переработку в хаос, в результате чего развитые страны изо всех сил пытаются найти места для отправки своих отходов.

С тех пор огромное количество отходов было перенаправлено в Юго-Восточную Азию, но в регионе растет противодействие ввозу чужих отходов.

Ранее Индонезия объявила, что отправляет обратно 49 контейнеров с отходами во Францию и другие развитые страны.

В мае соседняя Малайзия объявила о том, что отправляет 450 тонн импортированных пластиковых отходов обратно в свои страны, включая Австралию, Бангладеш, Канаду, Китай, Японию, Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты.

Тем временем Филиппины вернули в Канаду около 69 контейнеров мусора, положив конец дипломатическому конфликту между двумя странами.

Глобальное беспокойство по поводу пластического загрязнения вызвано шокирующими изображениями забитых отходами рек в Юго-Восточной Азии и сообщениями о морских тварях, у которых находят килограммы мусора в их желудках.

По данным Всемирного фонда природы (WWF), каждый год производится около 300 миллионов тонн пластика, причем большая часть его заканчивает на свалках или загрязняет моря, что привело к растущему международному кризису.