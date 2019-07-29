В Пакистане десять солдат погибли в результате двух нападений

Десять пакистанских солдат были убиты боевиками в субботу в двух отдельных инцидентах в северо-западной и юго-западной провинциях страны, сообщили военные Пакистана.

По словам военных, шесть солдат, патрулирующих возле афганской границы, были убиты в районе Северного Вазиристана, когда боевики открыли огонь с афганской стороны.

Отдельно армия заявила, что четыре военных были убиты в юго-западной провинции Белуджистан во время операции против боевиков.

Премьер-министр Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и написал в Твиттере: «Я приветствую персонал наших вооруженных сил, которые продолжают класть свои жизни в борьбе с террористами, чтобы обеспечить безопасность нации».

«Это умирающие усилия враждебных сил, в то время как Пакистан движется от стабильности к прочному миру. Настало время содействовать региональному миру», - заявил в Twitter официальный представитель пакистанских военных генерал-майор Асиф Гафур.

Северный Вазиристан - когда-то являвшийся центром глобальной войны с террором - впервые в начале этого месяца провел провинциальные выборы, что стало ключевым шагом в возвращение северо-западного региона в политический русло после многих лет беспорядков.

За последние годы безопасность улучшилась, но атаки на более низком уровне все еще происходят, и область остается печально известна своей доступностью дешевого оружия, наркотиков и контрабандных товаров.

Две атаки произошли спустя несколько дней после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Пакистана Ханом, на которой основное внимание было уделено роли Пакистана в содействии достижению политического урегулирования с целью положить конец войне США в Афганистане.

За последние годы пакистанские силы провели серию операций против групп боевиков, в том числе пакистанских талибов, в регионе Северный Вазиристан.